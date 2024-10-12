Булінг у школі. Що робити та куди звертатися

Міністерство освіти і науки України створило дієвий механізм швидкого сповіщення про випадки булінгу у школах. Ним можуть скористатися і діти, які стали жертвами знущань, і батьки неповнолітніх.

МОН буде ще активніше боротися з булінгом у школах

Щоб скористатися новою опцією дитина чи її батьки можуть заповнити коротку анкету та надіслати електронну скаргу.

Щоб повідомити про цькування онлайн, потрібно:

зайти на сайт АІКОМ та натиснути кнопку "Повідомити про булінг"; зареєструватися або увійти в уже наявний акаунт; заповнити коротку анкету; натиснути кнопку "Продовжити" та підтвердити заяву; ознайомитися з рекомендаціями щодо того, як реагувати на булінг.

Що важливо розуміти, школярі мають можливість подавати заяву анонімно — не зазначаючи інформацію, яка може допомогти їх ідентифікувати.

У разі, якщо дитина вкаже особисті дані, то це значно полегшить школі та поліції процес з'ясування ситуації.

Анонімні заяви можуть розглядатися тільки на рівні школи, але якщо ви відчуваєте, що ситуація потребує залучення представників поліції, тоді краще зазначити інформацію, яка може допомогти школі та поліції зв’язатися з вами та допомогти ефективно розвʼязати ситуацію, — пояснили у МОН. Поширити

Чи важливо надавати додаткові докази або свідчення, коли повідомляю про булінг?

Як повідомляє пресслужба міністерства, в анонімній заяві достатньо лише текстово описати випадки булінгу, які відбулися.

Однак якщо ж заяву буде спрямовано в поліцію, то можуть знадобитися докази або свідчення для підтвердження факту булінгу. Це не обов’язково, але значно полегшить процес розслідування.

Після цього надіслану заяву отримує директор/-ка школи і протягом доби має відреагувати на звернення.

На цьому тлі керівництво школи буде забов'язане скликати спеціальну комісію, під час якої детально обговорять цей випадок та визначать подальші дії щодо сторін булінгу.