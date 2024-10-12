Буллинг в школе. Что делать и куда обращаться

Министерство образования и науки Украины создало действенный механизм быстрого извещения о случаях буллинга в школах. Им могут воспользоваться и дети, ставшие жертвами издевательств, и родители несовершеннолетних.
Главные тезисы
- Дети могут подавать заявления о буллинге анонимно, или указывая свои данные.
- Важно предоставлять доказательства буллинга только в случае обращения в полицию.
- Школьное руководство должно реагировать на обращение в течение суток и организовывать комиссию для рассмотрения случаев издевательств над детьми.
МОН будет еще активнее бороться с буллингом в школах
Чтобы воспользоваться новой опцией, ребенок или его родители могут заполнить небольшую анкету и отправить электронную жалобу.
Чтобы сообщить о травле онлайн, нужно:
зайти на сайт АИКОМ и нажать кнопку "Сообщить о буллинге";
зарегистрироваться или войти в уже имеющийся аккаунт;
заполнить анкету;
нажать кнопку "Продолжить" и подтвердить заявление;
ознакомиться с рекомендациями о том, как реагировать на буллинг.
Что важно понимать, у школьников есть возможность подавать заявление анонимно — не указывая информацию, которая может помочь их идентифицировать.
В случае, если ребенок укажет личные данные, это значительно облегчит школе и полиции процесс выяснения ситуации.
Важно ли давать дополнительные доказательства, когда сообщаю о буллинге?
Как сообщает пресс-служба министерства, в анонимном заявлении достаточно лишь текстово описать произошедшие случаи буллинга.
Однако если заявление будет направлено в полицию, то могут потребоваться доказательства или показания для подтверждения факта буллинга. Это не обязательно, но значительно облегчит процесс расследования.
После этого заявление получает директор/-ка школы и в течение суток должен отреагировать на обращение.
На этом фоне руководство школы будет обязано созвать специальную комиссию, в ходе которой подробно обсудят этот случай и определят дальнейшие действия.
Если возникнет такая потребность, то могут быть привлечены социальные работники, представители полиции и другие службы, которые должны помочь разрешить ситуацию в соответствии с установленным порядком и законом Украины.
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