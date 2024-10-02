Лубинец заявил об угрозе похищения Россией 1,5 млн украинских детей с ВОТ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия незаконно похитила более 20 тысяч детей. В настоящее время существует риск еще для 1,5 млн несовершеннолетних, которые остаются на временно оккупированных территориях.
Главные тезисы
- Россия незаконно похитила уже более 20 тыс детей на оккупированных территориях Украины, а угроза для еще 1,5 млн детей стала реальной.
- Международная коалиция определила основные принципы возвращения украинских детей, включая прозрачность данных, гуманитарные усилия и доступ к правосудию.
- Украина активно работает над поиском и возвращением похищенных детей, улучшением правовых механизмов и сотрудничеством между государственными органами для защиты их прав.
- Россия продолжает похищать украинских детей, меняя их данные и зомбируя пропагандой.
- Проблема в том, что Россия сознательно тормозит процесс возвращения украинских детей.
Россия планирует и дальше похищать украинских детей
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на третьем пленарном мероприятии Международной коалиции за возвращение украинских детей.
По его словам, принудительно перемещенным и похищенным детям оккупанты меняют персональные данные для того, чтобы родные и Украина не смогли их найти и вернуть.
Омбудсмен рассказал международным партнерам о судьбе интернатных заведений, таких как Олешковский детский дом-интернат, коммунальное заведение Херсонского областного совета, где дети сначала были перемещены на оккупированные территории, а затем депортированы в Россию.
Уполномоченный ВР по правам человека подчеркнул, что Украине известны факты, что вывезенные в РФ украинские дети-сироты получают ненадлежащую медицинскую помощь и не имеют достойных условий пребывания.
Украина самостоятельно занимается поиском и проверкой места нахождения детей, розыском их родственников и вовлечением в этот процесс семейных форм воспитания. Также наша страна работает над усовершенствованием правовых механизмов и сотрудничества между государственными органами для защиты прав детей и их возвращения.
В частности, по словам Лубинца, были приняты два ключевых постановления, которые являются важными шагами в налаживании внутренних процессов, направленных на возвращение депортированных украинских детей, а также обеспечение их прав после возвращения.
Он подчеркнул, что главная проблема в настоящее время состоит в том, что РФ сознательно тормозит процесс возвращения наших детей.
Во время встречи участники подвели итоги работы Коалиции за 6 месяцев, очертили планы, а также издали Совместное заявление, в котором определили основные принципы возвращения детей: прозрачность данных о детях, доступ международных миссий к ним, поддержка гуманитарных усилий Украины, долгосрочная поддержка реинтеграции, обеспечение доступа детей к правосудию и справедливости.
Россия похищает украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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