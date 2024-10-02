Лубинец заявил об угрозе похищения Россией 1,5 млн украинских детей с ВОТ
Категория
Украина
Дата публикации

Лубинец заявил об угрозе похищения Россией 1,5 млн украинских детей с ВОТ

Дмитрий Лубинец
Дети
Читати українською

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия незаконно похитила более 20 тысяч детей. В настоящее время существует риск еще для 1,5 млн несовершеннолетних, которые остаются на временно оккупированных территориях.

Главные тезисы

  • Россия незаконно похитила уже более 20 тыс детей на оккупированных территориях Украины, а угроза для еще 1,5 млн детей стала реальной.
  • Международная коалиция определила основные принципы возвращения украинских детей, включая прозрачность данных, гуманитарные усилия и доступ к правосудию.
  • Украина активно работает над поиском и возвращением похищенных детей, улучшением правовых механизмов и сотрудничеством между государственными органами для защиты их прав.
  • Россия продолжает похищать украинских детей, меняя их данные и зомбируя пропагандой.
  • Проблема в том, что Россия сознательно тормозит процесс возвращения украинских детей.

Россия планирует и дальше похищать украинских детей

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на третьем пленарном мероприятии Международной коалиции за возвращение украинских детей.

По его словам, принудительно перемещенным и похищенным детям оккупанты меняют персональные данные для того, чтобы родные и Украина не смогли их найти и вернуть.

Наших детей даже отправляют в лагеря перевоспитания, где зомбируют российской пропагандой. Только представьте: наших детей заставляют отрицать свое украинское происхождение.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Омбудсман Украины

Омбудсмен рассказал международным партнерам о судьбе интернатных заведений, таких как Олешковский детский дом-интернат, коммунальное заведение Херсонского областного совета, где дети сначала были перемещены на оккупированные территории, а затем депортированы в Россию.

А детей из Херсонского областного дома ребенка вообще депортировали в Россию и усыновили без разрешения.

Уполномоченный ВР по правам человека подчеркнул, что Украине известны факты, что вывезенные в РФ украинские дети-сироты получают ненадлежащую медицинскую помощь и не имеют достойных условий пребывания.

Украина самостоятельно занимается поиском и проверкой места нахождения детей, розыском их родственников и вовлечением в этот процесс семейных форм воспитания. Также наша страна работает над усовершенствованием правовых механизмов и сотрудничества между государственными органами для защиты прав детей и их возвращения.

В частности, по словам Лубинца, были приняты два ключевых постановления, которые являются важными шагами в налаживании внутренних процессов, направленных на возвращение депортированных украинских детей, а также обеспечение их прав после возвращения.

Он подчеркнул, что главная проблема в настоящее время состоит в том, что РФ сознательно тормозит процесс возвращения наших детей.

Во время встречи участники подвели итоги работы Коалиции за 6 месяцев, очертили планы, а также издали Совместное заявление, в котором определили основные принципы возвращения детей: прозрачность данных о детях, доступ международных миссий к ним, поддержка гуманитарных усилий Украины, долгосрочная поддержка реинтеграции, обеспечение доступа детей к правосудию и справедливости.

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула с ВОТ 9 детей и 20-летнего юношу
Дмитрий Лубинец
Дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула с ВОТ еще троих детей
Дмитрий Лубинец
Дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула 7 детей из оккупированных РФ Херсонщины и Крыма
Украина вернула 7 детей из оккупированных РФ Херсонщины и Крыма

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?