Украина вернула 7 детей из оккупированных РФ Херсонщины и Крыма

Благотворительные организации Save Ukraine и Bring Kids Back UA вернули еще семерых детей из оккупированных Херсона и Крыма. Среди них двое сирот.
Главные тезисы
- Благотворительные организации спасли еще 7 детей из оккупированных Херсона и Крыма, включая двух сирот.
- История спасения трехлетней девочки и ее матери Марины, угрожавших кадыровцами, вызывает восхищение.
- Основатель Save Ukraine отметил, что уже вернули 508 детей, среди которых 115 — дети-сироты, похищенных российской оккупацией.
- Документальная лента “Истерзанное детство” рассказывает о похищении украинских детей Россией и их страданиях во время войны.
Украина спасла еще 7 детей из российской оккупации
Как рассказал основатель Save Ukraine Николай Кулеба, трехлетнюю Аню удалось вывезти вместе с ее матерью Мариной, несмотря на угрозы кадыровцев отобрать ребенка.
Женщину заставляли оформить российские документы, забирали на допросы и запрещали пользоваться соцсетями. Однако Марине удалось скрыться из оккупации вместе с дочерью.
Людмила и ее 14-летний сын Егор также имели нелегкий путь к возвращению.
Основатель Save Ukraine отметил, что благотворительным организациям удалось вернуть 508 детей, среди которых 115 — дети-сироты.
Россия похищает украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-