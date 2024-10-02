Украина вернула 7 детей из оккупированных РФ Херсонщины и Крыма
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула 7 детей из оккупированных РФ Херсонщины и Крыма

Украина вернула 7 детей из оккупированных РФ Херсонщины и Крыма
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Источник:  Николай Кулеба

Благотворительные организации Save Ukraine и Bring Kids Back UA вернули еще семерых детей из оккупированных Херсона и Крыма. Среди них двое сирот.

Главные тезисы

  • Благотворительные организации спасли еще 7 детей из оккупированных Херсона и Крыма, включая двух сирот.
  • История спасения трехлетней девочки и ее матери Марины, угрожавших кадыровцами, вызывает восхищение.
  • Основатель Save Ukraine отметил, что уже вернули 508 детей, среди которых 115 — дети-сироты, похищенных российской оккупацией.
  • Документальная лента “Истерзанное детство” рассказывает о похищении украинских детей Россией и их страданиях во время войны.

Украина спасла еще 7 детей из российской оккупации

Как рассказал основатель Save Ukraine Николай Кулеба, трехлетнюю Аню удалось вывезти вместе с ее матерью Мариной, несмотря на угрозы кадыровцев отобрать ребенка.

Женщину заставляли оформить российские документы, забирали на допросы и запрещали пользоваться соцсетями. Однако Марине удалось скрыться из оккупации вместе с дочерью.

Людмила и ее 14-летний сын Егор также имели нелегкий путь к возвращению.

Людмила постоянно получала угрозы от оккупантов, угрожавших уничтожить ее украинский паспорт и убить ее. Она долго колебалась по поводу выезда, боясь, что сына могут отобрать на границе. Но сейчас семья в безопасности и получает необходимую помощь, — рассказал Николай Кулеба.

Основатель Save Ukraine отметил, что благотворительным организациям удалось вернуть 508 детей, среди которых 115 — дети-сироты.

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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