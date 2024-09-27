Украина вернула с ВОТ 9 детей и 20-летнего юношу

27 сентября на подконтрольную территорию Украины вернули девять детей от 13 до 17 лет, а также 20-летнего парня. Об этом сообщил Омбудсман Дмитрий Лубинец.

Девять детей вернулись домой с ВОТ

По словам Лубинца, детей удалось вернуть благодаря реализации плана президента Украины Bring Kids Back UA и при посредничестве Катара. Некоторые из детей имеют инвалидность и тяжелые заболевания.

Сегодня мы уже встретили детей, которых с родителями или законными опекунами разделила линия фронта и оккупанты. Возвращенные украинцы из Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма. Дмитрий Лубинец Омбудсман Украины

Лубинец отметил, что некоторые из возвращенных детей в начало полномасштабного вторжения РФ находились в Олешковском детском доме-интернате. Впоследствии их оккупационные власти вывозили в Скадовск и Россию.

Дети с ТОТ

Один из ребят, который сегодня вернулся на родную землю, потерял отца, защищавшего Украину во время российского вторжения. Некоторые из детей — наконец-то за долгое время обнимут родных, которые преданно несут службу в разных структурах Украины. Некоторые вернулись к дедушке с бабушкой, ведь именно они могут подарить счастливое детство на родной земле. Поделиться

Он также подчеркнул, что Украина готова к возвращению каждого и будет оказывать базовую гуманитарную, медицинскую, психологическую и социальную помощь. Правоохранители в свою очередь зафиксируют все преступления россиян, свидетелями или жертвами которых стали украинские дети.

Что важно знать о похищении Россией украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

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