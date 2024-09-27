Украина вернула с ВОТ 9 детей и 20-летнего юношу

27 сентября на подконтрольную территорию Украины вернули девять детей от 13 до 17 лет, а также 20-летнего парня. Об этом сообщил Омбудсман Дмитрий Лубинец.
Главные тезисы
- Украина вернула девять детей и 20-летнего парня с ВОТ по плану Bring Kids Back UA.
- Некоторые из вернувшихся детей имеют инвалидность и тяжелые заболевания.
- Украина готова к возвращению каждого гражданина с ВОТ и окажет базовую гуманитарную, медицинскую, психологическую и социальную помощь.
Девять детей вернулись домой с ВОТ
По словам Лубинца, детей удалось вернуть благодаря реализации плана президента Украины Bring Kids Back UA и при посредничестве Катара. Некоторые из детей имеют инвалидность и тяжелые заболевания.
Лубинец отметил, что некоторые из возвращенных детей в начало полномасштабного вторжения РФ находились в Олешковском детском доме-интернате. Впоследствии их оккупационные власти вывозили в Скадовск и Россию.
Он также подчеркнул, что Украина готова к возвращению каждого и будет оказывать базовую гуманитарную, медицинскую, психологическую и социальную помощь. Правоохранители в свою очередь зафиксируют все преступления россиян, свидетелями или жертвами которых стали украинские дети.
Что важно знать о похищении Россией украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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