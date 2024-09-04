Украина вернула с ВОТ Херсонщины еще троих детей

С временно оккупированной территории Херсонщины вернули еще одну украинскую семью с тремя детьми.
Главные тезисы
- Семья с двумя мальчиками и девочкой, пострадавшими от российской пропаганды, была успешно возвращена с оккупированной Россией территории Херсонщины.
- Операция по возвращению детей явилась результатом работы волонтеров организации Save Ukraine, обеспечивших им безопасность и необходимую помощь.
- Родители, опасаясь потерять детей в интернате после пропаганды в российской школе, приняли решение переехать.
Украина вернула с ВОТ Херсонщины троих детей
Это была сложная операция по возвращению семьи с детьми из оккупации.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По его словам, теперь дети и взрослые в безопасности им оказывают необходимую помощь соответствующие службы.
Прокудин добавил, что это результат работы волонтеров организации Save Ukraine.
Что известно о похищении Россией украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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