Украина вернула с ВОТ Херсонщины еще троих детей

С временно оккупированной территории Херсонщины вернули еще одну украинскую семью с тремя детьми.

Украина вернула с ВОТ Херсонщины троих детей

Это была сложная операция по возвращению семьи с детьми из оккупации.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Семья воспитывает двух мальчиков и девочку от 12 до 16 лет. Боясь, что детей заберут в интернат, родители были вынуждены отдать их в русскую школу. Там так называемые учителя промывали малыши мозги русской пропагандой. Так что родители приняли решение выехать на подконтрольную Украине территорию. Александр Прокудин Начальник Херсонской ОВА

По его словам, теперь дети и взрослые в безопасности им оказывают необходимую помощь соответствующие службы.

Прокудин добавил, что это результат работы волонтеров организации Save Ukraine.

Что известно о похищении Россией украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.