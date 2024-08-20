Украина вернула 6 детей из оккупированной Россией Херсонщины

Украине удалось вернуть из временно оккупированной Россией Херсонщины шестерых детей от 3 до 12 лет.

Что известно о возвращении домой детей

Как заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в общей сложности из оккупации выехало шесть семей вместе с детьми.

Взрослые и малыши — сейчас в безопасности. С ними работают врачи и психологи, чтобы семьи могли быстрее адаптироваться к новым условиям, — сообщил Прокудин. Поделиться

Напомним, 13 августа на подконтрольную Украине территорию из оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей вернули еще шестерых детей.

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.