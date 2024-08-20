Украина вернула 6 детей из оккупированной Россией Херсонщины
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула 6 детей из оккупированной Россией Херсонщины

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Украина вернула 6 детей из оккупированной Россией Херсонщины
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Украине удалось вернуть из временно оккупированной Россией Херсонщины шестерых детей от 3 до 12 лет.

Главные тезисы

  • Украина осуществила операцию по возвращению 6 детей из оккупированной Россией Херсонщины.
  • Семьи детей находятся под защитой врачей и психологов для адаптации к новым условиям.
  • Документальный фильм “Истерзанное детство” рассказывает о похищенных украинских детях и их семьях, страдающих от войны.
  • Фильм содержит реальные истории детей, пострадавших от различных действий России во время конфликта с Украиной.

Что известно о возвращении домой детей

Как заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в общей сложности из оккупации выехало шесть семей вместе с детьми.

Взрослые и малыши — сейчас в безопасности. С ними работают врачи и психологи, чтобы семьи могли быстрее адаптироваться к новым условиям, — сообщил Прокудин.

Напомним, 13 августа на подконтрольную Украине территорию из оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей вернули еще шестерых детей.

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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