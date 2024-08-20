Украина вернула 6 детей из оккупированной Россией Херсонщины

Украине удалось вернуть из временно оккупированной Россией Херсонщины шестерых детей от 3 до 12 лет.
Главные тезисы
- Украина осуществила операцию по возвращению 6 детей из оккупированной Россией Херсонщины.
- Семьи детей находятся под защитой врачей и психологов для адаптации к новым условиям.
- Документальный фильм “Истерзанное детство” рассказывает о похищенных украинских детях и их семьях, страдающих от войны.
- Фильм содержит реальные истории детей, пострадавших от различных действий России во время конфликта с Украиной.
Что известно о возвращении домой детей
Как заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в общей сложности из оккупации выехало шесть семей вместе с детьми.
Напомним, 13 августа на подконтрольную Украине территорию из оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей вернули еще шестерых детей.
Россия похищает украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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