По информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, из оккупированных Россией частей Запорожской и Херсонской областей в Украину вернули шестерых детей.
Главные тезисы
- Шестеро украинских детей вернулись с оккупированных РФ территорий, где подвергались давлению российских оккупантов.
- Документальная лента “Истерзанное детство” раскрывает трагические события, пережитые детьми из-за войны России против Украины.
- Специалисты и ученые обсуждают проблемы защиты прав детей в зоне конфликта, представленным в фильме.
- Родители возвращенных детей рассказали о давлении со стороны России в вопросах гражданства и воспитания детей.
- Документальная лента “Истерзанное детство” открывает правду о похищении украинских детей и их семей в ходе войны России против Украины.
Что известно о возвращении в Украину детей с оккупированных РФ территорий
Родители возвращенных детей отмечают, что российские оккупанты заставляли маленьких украинцев ходить в российские школы и отмечать праздники и сакральные даты страны-агрессорки.
Они также оказывали давление на вопрос получения этими детьми российского гражданства.
Также в одной из семей россияне проводили безосновательные обыски.
Что известно о похищении Россией украинских детей
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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