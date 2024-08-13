По информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, из оккупированных Россией частей Запорожской и Херсонской областей в Украину вернули шестерых детей.

Что известно о возвращении в Украину детей с оккупированных РФ территорий

Родители возвращенных детей отмечают, что российские оккупанты заставляли маленьких украинцев ходить в российские школы и отмечать праздники и сакральные даты страны-агрессорки.

Они также оказывали давление на вопрос получения этими детьми российского гражданства.

Также в одной из семей россияне проводили безосновательные обыски.

Одна из семей уже посетила Центр защиты прав ребенка... Другой семьей занимались наши работники регионального представительства Черкасской области, - подчеркнул Лубинец. Поделиться

Что известно о похищении Россией украинских детей

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.