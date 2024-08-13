За інформацією уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з окупованих Росією частин Запорізької та Херсонської областей до України повернули ше шістьох діток.

Що відомо про повернення до України дітей з окупованих РФ територій

Батьки повернених дітей зазначають, що російські окупанти змушували маленьких українців ходити до російських шкіл та відзначати свята і сакральні дати країни-агресорки.

Вони також чинили тиск у питанні отримання цими дітьми російського громадянства.

Також в однієї із родин росіяни проводили безпідставні обшуки.

Одна з родин вже відвідала Центр захисту прав дитини... Іншою родиною займалися наші працівники із регіонального представництва Черкаської області, - підкреслив Лубінець. Поширити

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.