За інформацією уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з окупованих Росією частин Запорізької та Херсонської областей до України повернули ше шістьох діток.
Головні тези:
- Шесть дітей повернулися до України з окупованих РФ територій, де російські окупанти змушували їх відвідувати російські школи та приймати російське громадянство.
- Батьки повернених дітей розповіли про тиск Росії в питанні виховання та державної приналежності дітей.
- Документальна стрічка “Понівечене дитинство” розкриває історії українських дітей, які стали жертвами викрадення та тортур в Росії.
- Фільм містить коментарі від провідних науковців, психологів та юристів, що обговорюють проблеми захисту прав дітей у зоні конфлікту.
- Документальна стрічка розкриває трагічні події, які постраждалим дітям прийшлось пережити через війну між Росією та Україною.
Що відомо про повернення до України дітей з окупованих РФ територій
Батьки повернених дітей зазначають, що російські окупанти змушували маленьких українців ходити до російських шкіл та відзначати свята і сакральні дати країни-агресорки.
Вони також чинили тиск у питанні отримання цими дітьми російського громадянства.
Також в однієї із родин росіяни проводили безпідставні обшуки.
Що відомо про викрадення Росією українських дітей
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-