Україна повернула з ТОТ Херсонщини ще двох дітей

З тимчасово окупованих територій Херсонської області евакуйовано матір та її двох доньок — 3 та 5 років.

Україна повернула з ТОТ родину з дітьми

Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Сімʼя не могла самостійно виїхати, тож на допомогу прийшло Мінреінтеграції та громадська спілка "Українська мережа за права дитини". Поширити

За словами голови ОВА, від початку підготовки до виїзду минуло 15 днів, третину з яких зайняла дорога. Наразі матір зі своїми дітьми перебуває у безпеці.

Від початку 2024 року Україні вдалось повернути 151 дитини із Херсонської області.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.