Україна повернула 4 дітей з окупованої Росією Херсонщини
Категорія
Україна
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Україна повернула 4 дітей з окупованої Росією Херсонщини

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Україна повернула 4 дітей з окупованої Росією Херсонщини

В Україну вдалось повернути ще чотирьох дітей. Вони перебували у тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Головні тези:

 

  • З російської окупації були врятовані двоє підлітків та двоє осіб з-поміж дітей, позбавлених батьківського піклування.
  • З початку цього року було евакуйовано 152 дитини та 6 мешканців області зі статусом дітей-сиріт.
  • Документальна стрічка “Понівечене дитинство” розкриває правду про викрадення українських дітей з окупованих територій Росією.
  • Фільм містить реальні історії дітей, які постраждали від війни, та коментарі від провідних науковців, психологів та юристів.

Україні вдалося повернути з російської окупації ще 4 дітей

Українці вдома! Волонтери Save Ukraine провели ще одну рятувальну операцію з тимчасово окупованої Херсонщини, — повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, на підконтрольну Україні територію повернули двох хлопців-підлітків, котрим 14 та 15 років. Також із ними виїхали двоє осіб з-поміж дітей, позбавлених батьківського піклування.

Зараз вони у безпеці, отримують необхідну медичну та психологічну підтримку, — додав Прокудін.

З початку цього року з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області вдалося евакуювати 152 дитини та шість мешканців області, які мають статус дітей-сиріт.

Також 24 липня завдяки спільним зусиллям Bring Kids Back UA і Save Ukraine в Україну повернулися семеро українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

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