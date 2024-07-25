Україна повернула 4 дітей з окупованої Росією Херсонщини

В Україну вдалось повернути ще чотирьох дітей. Вони перебували у тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Україні вдалося повернути з російської окупації ще 4 дітей

Українці вдома! Волонтери Save Ukraine провели ще одну рятувальну операцію з тимчасово окупованої Херсонщини, — повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Поширити

За його словами, на підконтрольну Україні територію повернули двох хлопців-підлітків, котрим 14 та 15 років. Також із ними виїхали двоє осіб з-поміж дітей, позбавлених батьківського піклування.

Зараз вони у безпеці, отримують необхідну медичну та психологічну підтримку, — додав Прокудін. Поширити

З початку цього року з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області вдалося евакуювати 152 дитини та шість мешканців області, які мають статус дітей-сиріт.

Також 24 липня завдяки спільним зусиллям Bring Kids Back UA і Save Ukraine в Україну повернулися семеро українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.