Україна повернула викрадених Росією сімох дітей з ТОТ — фото

24 липня завдяки спільним зусиллям Bring Kids Back UA і Save Ukraine в Україну повернулися семеро українських дітей з тимчасово окупованих територій.
Головні тези:
- Україна повернула сімох дітей, викрадених Росією, з тимчасово окупованих територій.
- Більш як 1,5 млн українських дітей перебувають на окупованих територіях та в Росії.
- Українські діти на ТОТ потребують захисту від загрози депортації та русифікації.
- Документальна стрічка “Понівечене дитинство” розкриває історії дітей, які стали жертвами війни Росії проти України.
- Україна бореться за майбутнє та безпеку кожної української дитини, яка перебуває у небезпеці.
Україна повернула ще сімох викрадених Росією дітей
Ще 7 українських дітей повернулися додому. Про це повідомив засновник та керівник Save Ukraine Микола Кулеба.
До України вдалося повернути:
12-річну дівчинку, батьки якої служать в Збройних силах України. Вони довго шукали можливість евакуювати доньку, адже діти військовослужбовців на ТОТ перебувають під пильним контролем.
Двох братів, 15 та 19 років. Місяць тому ФСБ затримала їхніх батьків, і наразі про них нічого не відомо. Російські спецслужби також допитували старшого брата. Було дуже складно вивезти хлопців з окупованої території, але тепер вони у безпеці під тимчасовою опікою їхньої хрещеної.
18-річний хлопець та 19-річна дівчина з Херсонщини, яких названі батьки покинули на окупованій території. Вони отримували погрози через свою проукраїнську позицію. Тепер Україна забезпечить їм необхідну підтримку та допоможе розпочати нове життя.
14-річний хлопець, який не міг виїхати з тимчасово окупованої території через зруйнований російськими військами міст, нарешті возз'єднався зі своєю матір'ю після двох років розлуки.
Сьома дитина — хлопець-підліток, мати якого досі перебуває в окупації.
Росія продовжує свою політику викорінення української ідентичності. Не маючи безпечних шляхів евакуації, живучи в умовах примусової русифікації, військової індоктринації та загрози депортації, українські діти на ТОТ потребують нашого захисту. Україна бореться за своє майбутнє і робить все можливе, щоб кожна наша дитина була в безпеці, заявив Кулеба.
Що відомо про викрадення Росією дітей з ТОТ України
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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