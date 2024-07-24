Украина вернула похищенных Россией семерых детей с ВОТ — фото

24 июля благодаря совместным усилиям Bring Kids Back UA и Save Ukraine в Украину вернулись семь украинских детей с временно оккупированных территорий.
Главные тезисы
- В Украину вернули семерых украинских детей, похищенных Россией, с временно оккупированных территорий.
- Более 1,5 млн украинских детей нуждаются в защите от угрозы депортации и русификации на оккупированных территориях и в России.
- Украина борется за будущее и безопасность каждого украинского ребенка, находящегося под угрозой на оккупированных территориях.
- Команда Online.UA представила документальную ленту “Истерзанное детство”, раскрывающую правду о похищении украинских детей Россией, чтобы привлечь внимание к их защите и спасению.
Украина вернула еще семерых похищенных Россией детей
Еще семь украинских детей вернулись домой. Об этом сообщил основатель и руководитель Save Ukraine Николай Кулеба.
В Украину удалось вернуть:
12-летнюю девочку, родители которой служат в Вооруженных силах Украины. Они долго искали возможность эвакуировать дочь, ведь дети военнослужащих на ВТО находятся под пристальным контролем.
Двое братьев, 15 и 19 лет. Месяц назад ФСБ задержала их родителей, и о них ничего не известно. Российские спецслужбы также допрашивали старшего брата. Было очень сложно вывезти ребят с оккупированной территории, но теперь они находятся в безопасности под временной опекой их крестной.
18-летний парень и 19-летняя девушка с Херсонщины, которых приемные родители покинули на оккупированной территории. Они получали угрозы из-за своей проукраинской позиции. Теперь Украина обеспечит им необходимую поддержку и поможет начать новую жизнь.
14-летний подросток, который не мог выехать с временно оккупированной территории из-за разрушенного российскими войсками городов, наконец-то воссоединился со своей матерью после двух лет разлуки.
Седьмой ребенок — подросток, мать которого до сих пор находится в оккупации.
Россия продолжает свою политику искоренения украинской идентичности. Не имея безопасных путей эвакуации, живя в условиях принудительной русификации, военной индоктринации и угрозы депортации, украинские дети нуждаются в нашей защите. Украина борется за свое будущее и делает все возможное, чтобы каждый наш ребенок был в безопасности, заявил Кулеба.
Что известно о похищении Россией детей с ВОТ Украины
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли росийсский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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