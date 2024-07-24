Украина вернула похищенных Россией семерых детей с ВОТ — фото

24 июля благодаря совместным усилиям Bring Kids Back UA и Save Ukraine в Украину вернулись семь украинских детей с временно оккупированных территорий.

Украина вернула еще семерых похищенных Россией детей

Еще семь украинских детей вернулись домой. Об этом сообщил основатель и руководитель Save Ukraine Николай Кулеба.

Наши украинские дети вернулись домой! В Украину вернулись семь украинских детей с временно оккупированных территорий. Николай Кулеба Основатель и руководитель Save Ukraine

В Украину удалось вернуть:

12-летнюю девочку, родители которой служат в Вооруженных силах Украины. Они долго искали возможность эвакуировать дочь, ведь дети военнослужащих на ВТО находятся под пристальным контролем.

Двое братьев, 15 и 19 лет. Месяц назад ФСБ задержала их родителей, и о них ничего не известно. Российские спецслужбы также допрашивали старшего брата. Было очень сложно вывезти ребят с оккупированной территории, но теперь они находятся в безопасности под временной опекой их крестной.

18-летний парень и 19-летняя девушка с Херсонщины, которых приемные родители покинули на оккупированной территории. Они получали угрозы из-за своей проукраинской позиции. Теперь Украина обеспечит им необходимую поддержку и поможет начать новую жизнь.

14-летний подросток два года не видел маму

14-летний подросток, который не мог выехать с временно оккупированной территории из-за разрушенного российскими войсками городов, наконец-то воссоединился со своей матерью после двух лет разлуки.

Седьмой ребенок — подросток, мать которого до сих пор находится в оккупации.

С 2014 года 1,5 млн украинских детей находятся на оккупированных территориях и на территории российской федерации. Многие были незаконно депортированы или принудительно перемещены, остальные остаются под угрозой депортации. Все они подвергаются российской индоктринации. Наибольшая угроза нависает над теми, кто отказывается принять гражданство РФ, посещать занятия, насыщенные российской пропагандой и присоединяться к военизированным группам. Поделиться

Россия продолжает свою политику искоренения украинской идентичности. Не имея безопасных путей эвакуации, живя в условиях принудительной русификации, военной индоктринации и угрозы депортации, украинские дети нуждаются в нашей защите. Украина борется за свое будущее и делает все возможное, чтобы каждый наш ребенок был в безопасности, заявил Кулеба.

Что известно о похищении Россией детей с ВОТ Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.