Украина вернула еще 12 детей с оккупированных Россией территорий

С оккупированных территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей удалось вернуть 12 детей с семьями.
Главные тезисы
- Благодаря усилиям Украины удалось вернуть 736 детей, похищенных Россией во время войны.
- Документальная лента “Истерзанное детство” раскрывает правду о похищении украинских детей на временно оккупированных территориях.
- Украинским семьям на оккупированных территориях принудительно навязывали российские паспорта и ограничивали доступ к социальным гарантиям и медицинской помощи.
- Россия с начала полномасштабной войны по официальным данным похитила около 20 тыс. украинских детей, но часть из них уже вернулась благодаря усилиям Украины.
Что известно о возвращении украинских детей из оккупированных РФ территорий
О возвращении украинских детей сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По словам Дмитрия Лубинца, украинским семьям на оккупированных территориях принудительно навязывали брать российские паспорта, ведь без новых документов граждане бесправны и не могли пользоваться никакими социальными гарантиями или медицинской помощью.
По словам возвращенных, россияне на ТОТ задерживают, бьют, пытают током, оказывают психологическое давление на взрослых, а детей допрашивают без присутствия родителей и применяют методы пыток. Также регулярно проводят безосновательные обыски в домах местных жителей.
Что известно о похищении россиянами украинских детей
В Украину удалось вернуть 736 детей, украденных Россией с начала полномасштабного вторжения.
Россия с начала полномасштабной войны похитила на оккупированных территориях Украины, по официальным данным, около 20 тыс. детей.
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
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