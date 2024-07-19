Украина вернула еще 12 детей с оккупированных Россией территорий

С оккупированных территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей удалось вернуть 12 детей с семьями.

Что известно о возвращении украинских детей из оккупированных РФ территорий

О возвращении украинских детей сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

К счастью, сейчас они уже на подконтрольной Украине территории. Каждая семья по-своему переживала беспорядок, который совершает оккупационная "власть". Дмитрий Лубинец Уполномоченный Верховной Рады по правам человека

По словам Дмитрия Лубинца, украинским семьям на оккупированных территориях принудительно навязывали брать российские паспорта, ведь без новых документов граждане бесправны и не могли пользоваться никакими социальными гарантиями или медицинской помощью.

Врачи не принимают даже детей с врожденными пороками, которым требуется тщательный уход. Однако родителям предлагают отправить детей на реабилитацию, которая часто является депортацией или принудительным перемещением. Некоторым детям приходилось посещать русские школы, в которых осуществлялась активная агитация за русский мир. Поделиться

По словам возвращенных, россияне на ТОТ задерживают, бьют, пытают током, оказывают психологическое давление на взрослых, а детей допрашивают без присутствия родителей и применяют методы пыток. Также регулярно проводят безосновательные обыски в домах местных жителей.

Возвращение семей с ВТО

Возвращение семей с ВТО

Возвращение семей с ВТО

Что известно о похищении россиянами украинских детей

В Украину удалось вернуть 736 детей, украденных Россией с начала полномасштабного вторжения.

Россия с начала полномасштабной войны похитила на оккупированных территориях Украины, по официальным данным, около 20 тыс. детей.

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.