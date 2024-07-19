Україна повернула ще 12 дітей з окупованих Росією територій
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула ще 12 дітей з окупованих Росією територій

Дмитро Лубінець
Повернені діти з ТОТ
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З окупованих територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей вдалося повернути 12 дітей з родинами.

Головні тези:

  • На окупованих територіях дітям нав'язували російські паспорти та обмежували права на медичну допомогу та соціальні гарантії.
  • Росія викрала близько 20 тисяч українських дітей під час війни, але завдяки зусиллям України вдалося повернути 736 з них.
  • Документальна стрічка “Понівечене дитинство” розкриває правду про викрадення російськими окупантами українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

Що відомо про повернення українських дітей з окупованих РФ територій

Про повернення українських дітей повідомив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.

На щастя, нині вони вже на підконтрольній Україні території. Кожна родина по-своєму переживала безлад, який чинить окупаційна "влада".

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради із прав людини

За словами Дмитра Лубінця, українським родинам на окупованих територіях примусово нав’язували брати російські паспорти, адже без "нових документів" громадяни безправні і не могли користуватися жодними соціальними гарантіями чи медичною допомогою.

Лікарі не приймають навіть дітей із вродженими вадами, яким потрібен ретельний догляд. Однак батькам пропонують відправити дітей на "реабілітацію", яка часто є депортацією чи примусовим переміщенням. Деяким дітям доводилося відвідувати "російські школи", в яких здійснювалася активна агітація за "русский мир".

Зі слів повернутих, росіяни на ТОТ затримують, б’ють, катують струмом, вчиняють психологічний тиск на дорослих, а дітей допитують без присутності батьків і також застосовують методи катування. Також регулярно проводять безпідставні обшуки в будинках місцевих мешканців.

Повернення сімей з ТОТ

Повернення сімей з ТОТ

Повернення сімей з ТОТ

Що відомо про викрадення росіянами українських дітей

До України вдалося повернути 736 дітей, вкрадених Росією від початку повномасштабного вторгнення.

Росія з початку повномасштабної війни викрала на окупованих територіях України, за офіційними даними, близько 20 тис дітей.

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

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