Украина вернула 4 детей из оккупированной Россией Херсонщины

В Украину удалось вернуть еще четырех детей. Они находились во временно оккупированной части Херсонской области.
Главные тезисы
- Благодаря усилиям волонтеров и организаций дети получили необходимую медицинскую и психологическую поддержку.
- Документальная лента “Истерзанное детство” раскрывает правду о похищении российскими военными украинских детей с оккупированных территорий Украины.
- Фильм содержит реальные и шокирующие истории о детях, пострадавших от войны России против Украины и их семьях.
Украине удалось вернуть из российской оккупации еще 4 детей
По его словам, на подконтрольную Украине территорию вернули двух подростков, которым 14 и 15 лет. Также с ними выехали два человека из детей, лишенных родительской опеки.
С начала этого года из временно оккупированного левобережья Херсонской области удалось эвакуировать 152 ребенка и шесть жителей области, имеющих статус детей-сирот.
Также 24 июля благодаря совместным усилиям Bring Kids Back UA и Save Ukraine в Украину вернулись семь украинских детей с временно оккупированных территорий.
Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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