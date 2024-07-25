Украина вернула 4 детей из оккупированной Россией Херсонщины

В Украину удалось вернуть еще четырех детей. Они находились во временно оккупированной части Херсонской области.

Украине удалось вернуть из российской оккупации еще 4 детей

Украинцы дома! Волонтеры Save Ukraine провели еще одну спасательную операцию по временно оккупированной Херсонщине, сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин. Поделиться

По его словам, на подконтрольную Украине территорию вернули двух подростков, которым 14 и 15 лет. Также с ними выехали два человека из детей, лишенных родительской опеки.

Сейчас они в безопасности, получают необходимую медицинскую и психологическую поддержку, добавил Прокудин. Поделиться

С начала этого года из временно оккупированного левобережья Херсонской области удалось эвакуировать 152 ребенка и шесть жителей области, имеющих статус детей-сирот.

Также 24 июля благодаря совместным усилиям Bring Kids Back UA и Save Ukraine в Украину вернулись семь украинских детей с временно оккупированных территорий.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.