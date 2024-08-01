Украина вернула с ТОТ Херсонщины еще двоих детей

С временно оккупированных территорий Херсонской области эвакуирована мать и ее двое дочерей — 3 и 5 лет.

Украина вернула из ВОТ семью с детьми

Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Семья не могла самостоятельно выехать, так что на помощь пришло Минреинтеграции и общественный союз "Украинская сеть за права ребенка". Поделиться

По словам главы ОВА, с начала подготовки к выезду прошло 15 дней, треть из которых заняла дорога. Мать со своими детьми находится в безопасности.

С начала 2024 года Украине удалось вернуть 151 ребенка из Херсонской области.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.