Украина вернула с ТОТ Херсонщины еще двоих детей
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула с ТОТ Херсонщины еще двоих детей

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Дети
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С временно оккупированных территорий Херсонской области эвакуирована мать и ее двое дочерей — 3 и 5 лет.

Главные тезисы

  • Украина сумела вернуть еще двоих детей с временно оккупированных территорий Херсонской области.
  • Операция по возвращению детей была успешной благодаря совместным усилиям Минреинтеграции и общественного союза за права ребенка.
  • Предыдущий успех состоит в возвращении 151 ребенка из Херсона с начала 2024 года.
  • Документальная лента "Истерзанное детство" раскрывает правду о похищении украинских детей Россией и их страданиях в результате войны.
  • Фильм содержит реальные истории пострадавших детей, комментарии экспертов по защите прав детей и драматические обстоятельства их похищения.

Украина вернула из ВОТ семью с детьми

Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Семья не могла самостоятельно выехать, так что на помощь пришло Минреинтеграции и общественный союз "Украинская сеть за права ребенка".

По словам главы ОВА, с начала подготовки к выезду прошло 15 дней, треть из которых заняла дорога. Мать со своими детьми находится в безопасности.

С начала 2024 года Украине удалось вернуть 151 ребенка из Херсонской области.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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