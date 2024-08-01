Украина вернула с ТОТ Херсонщины еще двоих детей

С временно оккупированных территорий Херсонской области эвакуирована мать и ее двое дочерей — 3 и 5 лет.
Главные тезисы
- Украина сумела вернуть еще двоих детей с временно оккупированных территорий Херсонской области.
- Операция по возвращению детей была успешной благодаря совместным усилиям Минреинтеграции и общественного союза за права ребенка.
- Предыдущий успех состоит в возвращении 151 ребенка из Херсона с начала 2024 года.
- Документальная лента "Истерзанное детство" раскрывает правду о похищении украинских детей Россией и их страданиях в результате войны.
- Фильм содержит реальные истории пострадавших детей, комментарии экспертов по защите прав детей и драматические обстоятельства их похищения.
Украина вернула из ВОТ семью с детьми
Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По словам главы ОВА, с начала подготовки к выезду прошло 15 дней, треть из которых заняла дорога. Мать со своими детьми находится в безопасности.
С начала 2024 года Украине удалось вернуть 151 ребенка из Херсонской области.
Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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