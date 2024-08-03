За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, з окупованої частини Херсонської області вдалось повернути ще 8 українських дітей.

Що відомо про повернення українських дітей з окупованої частини Херсонщини

Прокудін зазначив, що з окупованої частини Херсонщини вдалось повернути трьох хлопчиків та п’ятьох дівчаток у віці від 6 до 17 років.

Дітей зустріли на рідній землі й усі жахіття для них вже позаду. Нині вони разом зі своїми батьками знаходяться у безпеці. Отримують необхідну медичну та психологічну допомогу, - підкреслив керівник Херсонської ОВА. Поширити

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернуто вже 162 дитини з Херсонської області.

24 липня завдяки спільним зусиллям Bring Kids Back UA і Save Ukraine в Україну повернулися семеро українських дітей з тимчасово окупованих територій.

До України вдалося повернути:

12-річну дівчинку, батьки якої служать в Збройних силах України. Вони довго шукали можливість евакуювати доньку, адже діти військовослужбовців на ТОТ перебувають під пильним контролем.

Двох братів, 15 та 19 років. Місяць тому ФСБ затримала їхніх батьків, і наразі про них нічого не відомо. Російські спецслужби також допитували старшого брата. Було дуже складно вивезти хлопців з окупованої території, але тепер вони у безпеці під тимчасовою опікою їхньої хрещеної.

18-річний хлопець та 19-річна дівчина з Херсонщини, яких названі батьки покинули на окупованій території. Вони отримували погрози через свою проукраїнську позицію. Тепер Україна забезпечить їм необхідну підтримку та допоможе розпочати нове життя.

14-річний хлопець, який не міг виїхати з тимчасово окупованої території через зруйнований російськими військами міст, нарешті возз'єднався зі своєю матір'ю після двох років розлуки.

Сьома дитина — хлопець-підліток, мати якого досі перебуває в окупації.

В Україну вдалось повернути ще чотирьох дітей. Вони перебували у тимчасово окупованій частині Херсонської області.

На підконтрольну Україні територію повернули двох хлопців-підлітків, котрим 14 та 15 років. Також із ними виїхали двоє осіб з-поміж дітей, позбавлених батьківського піклування.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.