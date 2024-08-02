Україна повернула двох дітей з окупованої Росією Луганщини

Омбудсман України Дмитро Лубінець 2 серпня повідомив про повернення з тимчасово окупованої території Луганщини брата і сестри.

Україна повернула двох дітей з ТОТ Луганщини

У межах возз’єднання сімей, передбаченого Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути доньку та сина з Луганщини, які вже зустрілися з мамою.

Також на рідну землю повернулася жінка, яка возз’єдналася із донькою.

До того ж відбулася зустріч працівників нашого Офісу із працівниками офісу російської уповноваженої з прав людини, на якій обидві сторони обмінялися листами військовополонених за формулою «200 на 200» та обговорили гуманітарні питання. Дмитро Лубінець Омбудсман України

Україна вкотре висловлює максимальну зацікавленість у поверненні наших громадян додому та працює над цим. Поширити

Українські діти, яких повернули з ТОТ Луганщини

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.