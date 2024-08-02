Україна повернула двох дітей з окупованої Росією Луганщини

Омбудсман України Дмитро Лубінець 2 серпня повідомив про повернення з тимчасово окупованої території Луганщини брата і сестри.
Головні тези:
- Головною метою дій України є повернення своїх громадян додому та возз’єднання розірваних сімейних зв'язків.
- Дії Омбудсмана України засвідчують важливість гуманітарної допомоги та співпраці в міжнародних справах.
- Документальний фільм “Понівечене дитинство” від Online.UA розкриває правду про викрадення російською стороною українських дітей з окупованих територій.
Україна повернула двох дітей з ТОТ Луганщини
У межах возз’єднання сімей, передбаченого Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути доньку та сина з Луганщини, які вже зустрілися з мамою.
Також на рідну землю повернулася жінка, яка возз’єдналася із донькою.
Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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