Украина вернула двоих детей с оккупированной Россией Луганской области

Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец 2 августа сообщил о возвращении с временно оккупированной территории Луганщины брата и сестры.

Украина вернула двоих детей с ВОТ Луганщины

В рамках воссоединения семей, предусмотренного Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны, на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть дочь и сына с Луганщины, которые уже встретились с мамой.

Также на родную землю вернулась женщина, воссоединившаяся с дочерью.

К тому же, состоялась встреча работников нашего Офиса с работниками офиса российского уполномоченного по правам человека, на которой обе стороны обменялись письмами военнопленных по формуле «200 на 200» и обсудили гуманитарные вопросы. Дмитрий Лубинец Омбудсман Украины

Украина в очередной раз выражает максимальный интерес к возвращению наших граждан домой и работает над этим. Поделиться

Украинские дети, которых вернули с ВОТ Луганщины

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.