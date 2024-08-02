Украина вернула двоих детей с оккупированной Россией Луганской области

Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец 2 августа сообщил о возвращении с временно оккупированной территории Луганщины брата и сестры.
Главные тезисы
- Действия Омбудсмана Украины свидетельствуют о важности гуманитарной помощи и сотрудничества в международных делах.
- Документальный фильм “Истерзанное детство” от Online.UA раскрывает правду о похищении украинских детей Россией и негативные последствия войны для детей и их семей.
- Украина совершает действия в соответствии с Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны, возвращая на родину семьи и устраивая встречи для обсуждения гуманитарных вопросов.
Украина вернула двоих детей с ВОТ Луганщины
В рамках воссоединения семей, предусмотренного Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны, на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть дочь и сына с Луганщины, которые уже встретились с мамой.
Также на родную землю вернулась женщина, воссоединившаяся с дочерью.
Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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