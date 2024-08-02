Украина вернула двоих детей с оккупированной Россией Луганской области
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула двоих детей с оккупированной Россией Луганской области

Дмитрий Лубинец
Дети
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Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец 2 августа сообщил о возвращении с временно оккупированной территории Луганщины брата и сестры.

Главные тезисы

  • Действия Омбудсмана Украины свидетельствуют о важности гуманитарной помощи и сотрудничества в международных делах.
  • Документальный фильм “Истерзанное детство” от Online.UA раскрывает правду о похищении украинских детей Россией и негативные последствия войны для детей и их семей.
  • Украина совершает действия в соответствии с Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны, возвращая на родину семьи и устраивая встречи для обсуждения гуманитарных вопросов.

Украина вернула двоих детей с ВОТ Луганщины

В рамках воссоединения семей, предусмотренного Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны, на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть дочь и сына с Луганщины, которые уже встретились с мамой.

Также на родную землю вернулась женщина, воссоединившаяся с дочерью.

К тому же, состоялась встреча работников нашего Офиса с работниками офиса российского уполномоченного по правам человека, на которой обе стороны обменялись письмами военнопленных по формуле «200 на 200» и обсудили гуманитарные вопросы.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Омбудсман Украины

Украина в очередной раз выражает максимальный интерес к возвращению наших граждан домой и работает над этим.

Украинские дети, которых вернули с ВОТ Луганщины

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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