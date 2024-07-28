За інформацією представників Офісу Генпрокурора, від початку розв'язаної Кремлем злочинної війни окупаційна армія РФ вбила вже понад 500 українських дітей.

Що відомо про вбивства армією українських дітей

Зокрема, ювенальні прокурори зазначають, що внаслідок зброїйної агресії злочинної армії РФ від початку війн в Україні загинули 564 дитини.

Більше ніж 2 тис 51 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 28 липня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 564 дитини загинуло та понад 1 тис 487 отримали поранення різного ступеня тяжкості, - зазначають в Офісі генпрокурора. Поширити

Найбільше постраждало дітей у таких областях, як:

Донецька - 567,

Харківська - 407,

Дніпропетровська - 161,

Херсонська - 159,

Київська - 131,

Запорізька - 123.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Росіяни вивезли ще тисячу дітей з Херсонської області нібито на оздоровлення у Кабардино-Балкарії. Про це повідомив Омбудсман України Дмитро Лубінець.

За понад два роки від початку повномасштабного вторгнення українських дітей віком від 6,5 до 16 років країна-агресорка систематично вивозить за тисячі кілометрів від дому ознайомитися з "красою" російського регіону, який взяв шефство над Херсонською областю.

Як зазначив Лубінець, ворог від початку повномасштабного вторгнення незаконно вивозить українських дітей з українських територій. Водночас процес повернення таких дітей додому є складним та тривалим.

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.