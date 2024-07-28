В Офисе Генпрокурора назвали количество убитых армией РФ украинских детей
Категория
Украина
Дата публикации

В Офисе Генпрокурора назвали количество убитых армией РФ украинских детей

Офис Генерального прокурора
Украинские дети
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По информации представителей Офиса Генпрокурора, с начала развязанной Кремлем преступной войны оккупационная армия РФ убила уже более 500 украинских детей.

Главные тезисы

  • С начала войны оккупационная армия РФ убила более 500 украинских детей, 2 тысячи пострадали.
  • Россия систематически вывозит украинских детей с временно оккупированных территорий.
  • Документальная лента "Истерзанное детство" раскрывает правду о похищении и страданиях детей от российской агрессии.
  • Омбудсман подтвердил вывоз тысяч детей из Херсонской области на оздоровление, нарушая их права.
  • Украинские дети прошли через плен, пытки, развод с семьей из-за войны России против Украины.

Что известно об убийствах армией украинских детей

В частности, ювенальные прокуроры отмечают, что в результате оружейной агрессии преступной армии РФ с начала войн в Украине погибли 564 ребенка.

Более 2 тыс 51 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 28 июля 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 564 ребенка погибли и более 1 тыс 487 получили ранения разной степени тяжести, - отмечают в Офисе генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в таких областях, как:

  • Донецкая - 567,

  • Харьковская - 407,

  • Днепропетровская - 161,

  • Херсонская – 159,

  • Киевская - 131,

  • Запорожская – 123.

Что известно о похищении Россией украинских детей

Россияне вывезли еще тысячу детей из Херсонской области якобы на оздоровление в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.

За два года с начала полномасштабного вторжения украинских детей в возрасте от 6,5 до 16 лет страна-агрессорка систематически вывозит за тысячи километров от дома ознакомиться с "красотой" российского региона, который взял шефство над Херсонской областью.

Как отметил Лубинец, враг с начала полномасштабного вторжения незаконно вывозит украинских детей с украинских территорий. В то же время процесс возвращения таких детей домой сложный и длительный.

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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