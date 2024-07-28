По информации представителей Офиса Генпрокурора, с начала развязанной Кремлем преступной войны оккупационная армия РФ убила уже более 500 украинских детей.
Главные тезисы
- С начала войны оккупационная армия РФ убила более 500 украинских детей, 2 тысячи пострадали.
- Россия систематически вывозит украинских детей с временно оккупированных территорий.
- Документальная лента "Истерзанное детство" раскрывает правду о похищении и страданиях детей от российской агрессии.
- Омбудсман подтвердил вывоз тысяч детей из Херсонской области на оздоровление, нарушая их права.
- Украинские дети прошли через плен, пытки, развод с семьей из-за войны России против Украины.
Что известно об убийствах армией украинских детей
В частности, ювенальные прокуроры отмечают, что в результате оружейной агрессии преступной армии РФ с начала войн в Украине погибли 564 ребенка.
Больше всего пострадало детей в таких областях, как:
Донецкая - 567,
Харьковская - 407,
Днепропетровская - 161,
Херсонская – 159,
Киевская - 131,
Запорожская – 123.
Что известно о похищении Россией украинских детей
Россияне вывезли еще тысячу детей из Херсонской области якобы на оздоровление в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.
За два года с начала полномасштабного вторжения украинских детей в возрасте от 6,5 до 16 лет страна-агрессорка систематически вывозит за тысячи километров от дома ознакомиться с "красотой" российского региона, который взял шефство над Херсонской областью.
Как отметил Лубинец, враг с начала полномасштабного вторжения незаконно вывозит украинских детей с украинских территорий. В то же время процесс возвращения таких детей домой сложный и длительный.
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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