По информации представителей Офиса Генпрокурора, с начала развязанной Кремлем преступной войны оккупационная армия РФ убила уже более 500 украинских детей.

Что известно об убийствах армией украинских детей

В частности, ювенальные прокуроры отмечают, что в результате оружейной агрессии преступной армии РФ с начала войн в Украине погибли 564 ребенка.

Более 2 тыс 51 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 28 июля 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 564 ребенка погибли и более 1 тыс 487 получили ранения разной степени тяжести, - отмечают в Офисе генпрокурора. Поделиться

Больше всего пострадало детей в таких областях, как:

Донецкая - 567,

Харьковская - 407,

Днепропетровская - 161,

Херсонская – 159,

Киевская - 131,

Запорожская – 123.

Что известно о похищении Россией украинских детей

Россияне вывезли еще тысячу детей из Херсонской области якобы на оздоровление в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.

За два года с начала полномасштабного вторжения украинских детей в возрасте от 6,5 до 16 лет страна-агрессорка систематически вывозит за тысячи километров от дома ознакомиться с "красотой" российского региона, который взял шефство над Херсонской областью.

Как отметил Лубинец, враг с начала полномасштабного вторжения незаконно вывозит украинских детей с украинских территорий. В то же время процесс возвращения таких детей домой сложный и длительный.

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.