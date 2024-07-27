Россия похитила тысячу детей из ВОТ Херсонщины для «оздоровления» в Кабардино-Балкарии

Россияне вывезли еще тысячу детей из Херсонской области якобы на оздоровление в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.

Россия похитила украинских детей из ВОТ Херсонщины якобы для "оздоровления"

Россияне вывезли 1000 детей с временно оккупированных территорий Херсонской области в Кабардино-Балкарию на оздоровление.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

За два года с начала полномасштабного вторжения украинских детей в возрасте от 6,5 до 16 лет страна-агрессор систематически вывозит за тысячи километров от дома ознакомиться с "красотой" российского региона, который взял шефство над Херсонской областью. Дмитрий Лубинец Омбудсман Украины

Большинство из этих детей имеют родителей, которые в свою очередь, вероятно, дают разрешение на вывоз ребенка. Однако насколько такой выбор свободен в условиях оккупации, остается открытым вопросом. Поделиться

Лубинец также отметил, что во время таких поездок дети вынужденно перенимают не только культуру и традиции враждебного государства.

Там привлекается мощный ресурс для уничтожения их украинской идентичности, что в свою очередь является составляющей геноцидной политики РФ.

Как отметил Лубинец, враг с начала полномасштабного вторжения незаконно вывозит украинских детей с украинских территорий. В то же время процесс возвращения таких детей домой сложный и длительный.

Такие действия грубо нарушают права детей и нормы защиты прав человека. Украина продолжает настаивать на необходимости получения доступа для международных организаций на ВТО и привлечении виновных в нарушении прав украинских детей к ответственности. Поделиться

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.