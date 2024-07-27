Росія викрала тисячу дітей з ТОТ Херсонщини для «оздоровлення» у Кабардино-Балкарії

Росіяни вивезли ще тисячу дітей з Херсонської області нібито на оздоровлення у Кабардино-Балкарії. Про це повідомив Омбудсман України Дмитро Лубінець.
Головні тези:
- Росія вивезла тисячу українських дітей з окупованих територій Херсонщини на «оздоровлення» у Кабардино-Балкарію, що є частиною її геноцидної політики.
- Це викрадення дітей загрожує їхній українській ідентичності та порушує їхні права, які захищені міжнародними нормами.
- Фільм «Понівечене дитинство» розкриває драматичні історії українських дітей, які стали жертвами війни Росії проти України.
- Україна продовжує зусилля для повернення дітей додому та притягнення винних у цьому викраденні до відповідальності.
Росія викрала українських дітей з ТОТ Херсонщини нібито для “оздоровлення”
Росіяни вивезли 1000 дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської області у Кабардино-Балкарію на "оздоровлення".
Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Лубінець також зазначив, що під час таких поїздок діти вимушено переймають не лише культуру та традиції ворожої держави.
Там залучається потужний ресурс для знищення їх української ідентичності, що своєю чергою є складовою геноцидної політики РФ.
Як зазначив Лубінець, ворог від початку повномасштабного вторгнення незаконно вивозить українських дітей з українських територій. Водночас процес повернення таких дітей додому є складним та тривалим.
Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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