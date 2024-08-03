Из оккупированной части Херсонской области вернули еще 8 украинских детей
Категория
Украина
Дата публикации

Из оккупированной части Херсонской области вернули еще 8 украинских детей

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
украинская девочка
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По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, из оккупированной части Херсонской области удалось вернуть еще 8 украинских детей.

Главные тезисы

  • Из оккупированной части Херсонской области  возвращено еще 8 украинских детей, что уже стало успехом 162-х возвращенных детей с начала 2024 года.
  • Совместные усилия Bring Kids Back UA и Save Ukraine способствуют успешному возвращению украинских детей с временно оккупированных территорий в безопасность и стабильную теперь их жизнь.
  • Документальная лента “Истерзанное детство” расследует похищение украинских детей российскими спецслужбами, раскрывая правду о страданиях детей и их семей в период военных действий.
  • Возвращенные дети получают необходимую медицинскую и психологическую поддержку со стороны Украины, помогая им адаптироваться к новой жизни на родине.
  • Истории детей, которые вернулись из зоны конфликта, показывают их силу и выдержку, а также необходимость международной защиты прав детей в период конфликтов и войн.

Что известно о возвращении украинских детей из оккупированной части Херсонщины

Прокудин отметил, что из оккупированной части Херсонщины удалось вернуть троих мальчиков и пятерых девочек в возрасте от 6 до 17 лет.

Детей встретили на родной земле и все ужасы для них уже позади. В настоящее время они вместе со своими родителями находятся в безопасности. Получают необходимую медицинскую и психологическую помощь, подчеркнул руководитель Херсонской ОВА.

С начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию возвращено уже 162 ребенка из Херсонской области.

24 июля благодаря совместным усилиям Bring Kids Back UA и Save Ukraine в Украину вернулись семь украинских детей с временно оккупированных территорий.

В Украину удалось вернуть:

  • 12-летнюю девочку, родители которой служат в Вооруженных силах Украины. Они долго искали возможность эвакуировать дочь, ведь дети военнослужащих на ВТО находятся под пристальным контролем.

  • Двое братьев, 15 и 19 лет. Месяц назад ФСБ задержала их родителей, и о них ничего не известно. Российские спецслужбы также допрашивали старшего брата. Было очень сложно вывезти ребят с оккупированной территории, но теперь они находятся в безопасности под временной опекой их крестной.

  • 18-летний парень и 19-летняя девушка из Херсона, которых названные родители покинули на оккупированной территории. Они получали угрозы из-за своей проукраинской позиции. Теперь Украина обеспечит им необходимую поддержку и поможет начать новую жизнь.

  • 14-летний парень, который не мог выехать с временно оккупированной территории из-за разрушенного российскими войсками городов, наконец-то воссоединился со своей матерью после двух лет разлуки.

  • Седьмой ребенок — подросток, мать которого до сих пор находится в оккупации.

В Украину удалось вернуть еще четырех детей. Они находились во временно оккупированной части Херсонской области.

На подконтрольную Украине территорию вернули двух подростков, которым 14 и 15 лет. Также с ними выехали два человека из детей, лишенных родительской опеки.

Что известно о похищении Россией украинских детей

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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