По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, из оккупированной части Херсонской области удалось вернуть еще 8 украинских детей.

Что известно о возвращении украинских детей из оккупированной части Херсонщины

Прокудин отметил, что из оккупированной части Херсонщины удалось вернуть троих мальчиков и пятерых девочек в возрасте от 6 до 17 лет.

Детей встретили на родной земле и все ужасы для них уже позади. В настоящее время они вместе со своими родителями находятся в безопасности. Получают необходимую медицинскую и психологическую помощь, подчеркнул руководитель Херсонской ОВА. Поделиться

С начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию возвращено уже 162 ребенка из Херсонской области.

24 июля благодаря совместным усилиям Bring Kids Back UA и Save Ukraine в Украину вернулись семь украинских детей с временно оккупированных территорий.

В Украину удалось вернуть:

12-летнюю девочку, родители которой служат в Вооруженных силах Украины. Они долго искали возможность эвакуировать дочь, ведь дети военнослужащих на ВТО находятся под пристальным контролем.

Двое братьев, 15 и 19 лет. Месяц назад ФСБ задержала их родителей, и о них ничего не известно. Российские спецслужбы также допрашивали старшего брата. Было очень сложно вывезти ребят с оккупированной территории, но теперь они находятся в безопасности под временной опекой их крестной.

18-летний парень и 19-летняя девушка из Херсона, которых названные родители покинули на оккупированной территории. Они получали угрозы из-за своей проукраинской позиции. Теперь Украина обеспечит им необходимую поддержку и поможет начать новую жизнь.

14-летний парень, который не мог выехать с временно оккупированной территории из-за разрушенного российскими войсками городов, наконец-то воссоединился со своей матерью после двух лет разлуки.

Седьмой ребенок — подросток, мать которого до сих пор находится в оккупации.

В Украину удалось вернуть еще четырех детей. Они находились во временно оккупированной части Херсонской области.

На подконтрольную Украине территорию вернули двух подростков, которым 14 и 15 лет. Также с ними выехали два человека из детей, лишенных родительской опеки.

Что известно о похищении Россией украинских детей

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.