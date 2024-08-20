Україна повернула 6 дітей з окупованої Росією Херсонщини
Категорія
Україна
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Україна повернула 6 дітей з окупованої Росією Херсонщини

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Україна повернула 6 дітей з окупованої Росією Херсонщини
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Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією Херсонщини шістьох дітей віком від 3 до 12 років.

Головні тези:

  • Шість дітей віком від 3 до 12 років були успішно повернуті з окупованої Росією Херсонщини в Україну.
  • Дорослі та малеча, що повернулися, перебувають у безпеці та отримують допомогу від лікарів та психологів для адаптації до нових умов.
  • Росія викрадає українських дітей з тимчасово окупованих територій, як відображено у документальній стрічці Online.UA "Понівечене дитинство".
  • Стрічка розповідає про трагічні події, якими постраждали діти та їхні родини через війну Росії проти України, а також включає коментарі від провідних експертів на цю тему.

Що відомо про повернення додому дітей

Як заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, загалом із окупації виїхало шість родин разом з дітьми.

Дорослі й малеча — наразі у безпеці. З ними працюють лікарі та психологи, аби сімʼї могли швидше адаптуватися до нових умов, — повідомив Прокудін.

Нагадаємо, 13 серпня, на підконтрольну Україні територію з окупованих частин Херсонської та Запорізької областей повернули ще шістьох дітей.

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

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