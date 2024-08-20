Україна повернула 6 дітей з окупованої Росією Херсонщини

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією Херсонщини шістьох дітей віком від 3 до 12 років.

Що відомо про повернення додому дітей

Як заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, загалом із окупації виїхало шість родин разом з дітьми.

Дорослі й малеча — наразі у безпеці. З ними працюють лікарі та психологи, аби сімʼї могли швидше адаптуватися до нових умов, — повідомив Прокудін. Поширити

Нагадаємо, 13 серпня, на підконтрольну Україні територію з окупованих частин Херсонської та Запорізької областей повернули ще шістьох дітей.

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.