Україна повернула з ТОТ Херсонщини ще трьох дітей

З тимчасово окупованої території Херсонщини повернули ще одну українську родину з трьома дітьми.
Головні тези:
- Україна повернула з ТОТ Херсонщини трьох дітей.
- Сім'я виховує двох хлопчиків та дівчинку, яким від 12 до 16 років, які потерпіли від російської пропаганди.
- Повернення дітей було результатом роботи волонтерів організації Save Ukraine.
Україна повернула з ТОТ Херсонщини трьох дітей
Це була складна операція з повернення родини з дітьми з окупації.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, тепер діти й дорослі у безпеці, їм надають необхідну допомогу відповідні служби.
Прокудін додав, що це результат роботи волонтерів організації Save Ukraine.
Що відомо про викрадення Росією українських дітей
Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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