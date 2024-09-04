Україна повернула з ТОТ Херсонщини ще трьох дітей

З тимчасово окупованої території Херсонщини повернули ще одну українську родину з трьома дітьми.

Україна повернула з ТОТ Херсонщини трьох дітей

Це була складна операція з повернення родини з дітьми з окупації.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Сімʼя виховує двох хлопчиків та дівчинку, яким від 12 до 16 років. Боячись, що дітлахів заберуть до інтернату, батьки були змушені віддати їх до російської школи. Там так звані вчителі промивали малечі мізки російською пропагандою. Тож батьки ухвалили рішення виїхати на підконтрольну Україні територію. Олександр Прокудін Начальник Херсонської ОВА

За його словами, тепер діти й дорослі у безпеці, їм надають необхідну допомогу відповідні служби.

Прокудін додав, що це результат роботи волонтерів організації Save Ukraine.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.