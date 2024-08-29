Україна повернула 14 дітей з тимчасово окупованих Росією територій

У межах ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA на рідну землю вдалося повернути ще 14 дітей. Одному з них тільки недавно виповнилося два місяці.
Головні тези:
- Ініціатива президента України принесла успіх: 14 дітей повернулися з тимчасово окупованих територій.
- Сміливі родини з відчуттям опору і сили зробили вибір на користь безпеки та свободи для своїх дітей.
- Українські діти, які повернулися, потребують підтримки у влаштуванні до школи та психологічної реабілітації.
Україна повернула 14 дітей з ТОТ
Про це повідомив Омбудсман України Дмитро Лубінець.
Зокрема одна з родин, яка не сприймала нового «безладу» російської влади, кілька разів намагалася виїхати з ТОТ самотужки. Однак її під супровід погроз без пояснення повертали назад. Інша ж родина взагалі переховувалася від росіян через свою проукраїнську позицію. На щастя, це вже позаду і наш Офіс зміг допомогти нашим громадянам.
Під час спілкування з працівниками нашого Офісу, люди розповіли, що боялися вийти на вулицю, не могли знайти роботу без «російського» паспорта, отримували погрози про вилучення майна та позбавлення батьківських прав, не мали права вибору у школах та ставали учасниками безпідставних обшуків власних помешкань. Знайдені українські книги — спалювали, цінне майно — вилучали. «Нова» влада не обмежувала себе ні в чому.
Тож ухвалили правильне рішення — виїхати з ТОТ, чим здійснили розумний вибір на користь безпеки, свободи та гідного майбутнього, що відображає силу та незламність українського народу.
Росія викрадає українських дітей
Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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