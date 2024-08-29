Україна повернула 14 дітей з тимчасово окупованих Росією територій

У межах ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA на рідну землю вдалося повернути ще 14 дітей. Одному з них тільки недавно виповнилося два місяці.

Україна повернула 14 дітей з ТОТ

За сприяння та кропіткої роботи нашої команди, в Україну вдалося повернути декілька родин із тимчасово окупованої території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Поширити

Про це повідомив Омбудсман України Дмитро Лубінець.

Сміливі родини із підлітками та зовсім маленькими дітьми здійснили сміливий крок опору, який показує непохитність українського духу. Вони здолали чимало труднощів, щоб опинитися на підконтрольній Україні території. Дмитро Лубінець Омбудсман України

Зокрема одна з родин, яка не сприймала нового «безладу» російської влади, кілька разів намагалася виїхати з ТОТ самотужки. Однак її під супровід погроз без пояснення повертали назад. Інша ж родина взагалі переховувалася від росіян через свою проукраїнську позицію. На щастя, це вже позаду і наш Офіс зміг допомогти нашим громадянам.

Родини з дітьми, які повернулися з окупації в Україну

Під час спілкування з працівниками нашого Офісу, люди розповіли, що боялися вийти на вулицю, не могли знайти роботу без «російського» паспорта, отримували погрози про вилучення майна та позбавлення батьківських прав, не мали права вибору у школах та ставали учасниками безпідставних обшуків власних помешкань. Знайдені українські книги — спалювали, цінне майно — вилучали. «Нова» влада не обмежувала себе ні в чому.

Тож ухвалили правильне рішення — виїхати з ТОТ, чим здійснили розумний вибір на користь безпеки, свободи та гідного майбутнього, що відображає силу та незламність українського народу.

Нині чимало з повернутих дітей потребує влаштування до школи, психологічної та гуманітарної допомоги, соціальної інтеграції. Тож держава спільно з громадськими та благодійними організаціями надаватимуть все необхідне для того, аби забезпечити стабільне середовище для зростання маленьких українців. Поширити

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.