Украина вернула 14 детей с временно оккупированных Россией территорий

В рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA на родную землю удалось вернуть еще 14 детей. Одному из них только недавно исполнилось два месяца.

Украина вернула 14 детей с ВОТ

При содействии и кропотливой работе нашей команды в Украину удалось вернуть несколько семей из временно оккупированной территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Поделиться

Об этом сообщил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.

Смелые семьи с подростками и совсем маленькими детьми совершили смелый шаг сопротивления, показывающий непреклонность украинского духа. Они одолели немало трудностей, чтобы оказаться на подконтрольной Украине территории. Дмитрий Лубинец Омбудсман Украины

В частности одна из семей, которая не воспринимала новый «беспорядок» российских властей, несколько раз пыталась уехать с ВОТ самостоятельно. Однако ее под сопровождение угроз без объяснения возвращали обратно. Другая же семья вообще скрывалась от россиян из-за своей проукраинской позиции. К счастью, это уже позади и наш офис смог помочь нашим гражданам.

Семья с детьми, вернувшиеся из оккупации в Украину

Во время общения с работниками нашего Офиса люди рассказали, что боялись выйти на улицу, не могли найти работу без «российского» паспорта, получали угрозы об изъятии имущества и лишении родительских прав, не имели права выбора в школах и становились участниками безосновательных обысков собственных помещений. Найденные украинские книги сжигали, ценное имущество изымали. «Новая» власть не ограничивала себя ни в чем.

Поэтому приняли правильное решение — выехать из ВОТ, чем осуществили разумный выбор в пользу безопасности, свободы и достойного будущего, что отражает силу и несокрушимость украинского народа.

Сейчас многие из возвращенных детей нуждаются в устройстве в школу, психологической и гуманитарной помощи, социальной интеграции. Поэтому государство совместно с общественными и благотворительными организациями будет предоставлять все необходимое, чтобы обеспечить стабильную среду для роста маленьких украинцев. Поделиться

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.