Украина вернула 14 детей с временно оккупированных Россией территорий

В рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA на родную землю удалось вернуть еще 14 детей. Одному из них только недавно исполнилось два месяца.
Главные тезисы
- Инициатива президента Украины Bring Kids Back UA позволила вернуть на родину 14 детей с оккупированных территорий.
- Украинские семьи демонстрируют силу и решимость в защите безопасности и свободы своих детей.
- Возвращенные дети нуждаются в психологической и гуманитарной помощи для успешной социальной интеграции.
Украина вернула 14 детей с ВОТ
Об этом сообщил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.
В частности одна из семей, которая не воспринимала новый «беспорядок» российских властей, несколько раз пыталась уехать с ВОТ самостоятельно. Однако ее под сопровождение угроз без объяснения возвращали обратно. Другая же семья вообще скрывалась от россиян из-за своей проукраинской позиции. К счастью, это уже позади и наш офис смог помочь нашим гражданам.
Во время общения с работниками нашего Офиса люди рассказали, что боялись выйти на улицу, не могли найти работу без «российского» паспорта, получали угрозы об изъятии имущества и лишении родительских прав, не имели права выбора в школах и становились участниками безосновательных обысков собственных помещений. Найденные украинские книги сжигали, ценное имущество изымали. «Новая» власть не ограничивала себя ни в чем.
Поэтому приняли правильное решение — выехать из ВОТ, чем осуществили разумный выбор в пользу безопасности, свободы и достойного будущего, что отражает силу и несокрушимость украинского народа.
Россия похищает украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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