Україна повернула з ТОТ 9 дітей та 20-річного юнака

27 вересня на підконтрольну територію України повернули дев'ять дітей віком від 13 до 17 років, а також 20-річного хлопця. Про це повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець.
Головні тези:
- Україна успішно повернула дев'ятьох дітей та 20-річного хлопця з ТОТ завдяки плану Bring Kids Back UA.
- Деякі з дітей, які повернулися, мають інвалідність та тяжкі захворювання.
- Україна готова надавати базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу кожному поверненому українському громадянину.
Дев’ятеро дітей повернулися додому з ТОТ
За словами Лубінця, дітей вдалось повернути завдяки реалізації плану президента України Bring Kids Back UA та за посередництва Катару. Деякі з дітей мають інвалідність та тяжкі захворювання.
Лубінець зазначив, що деякі з повернутих дітей на початок повномасштабного вторгнення РФ перебували в Олешківському дитячому будинку-інтернаті. Згодом їх окупаційна влада вивозила до Скадовська та Росії.
Він також наголосив, що Україна готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. Правоохоронці своєю чергою зафіксують всі злочини росіян, свідками чи жертвами яких стали українські діти.
Що важливо знати про викрадення Росією українських дітей
Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
У фільмі зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-