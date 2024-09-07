Україна повернула 12-річного хлопчика-сироту з ТОТ

Україні вдалось повернути з тимчасово окупованих територій (ТОТ) 12-річного хлопчика-сироту. Запит на повернення у Мінреінтеграції подала тітка дитини.

Україна повернула 12-річного хлопчика

Евакуацією Кирила з ТОТ займались представники Мінреінтеграції та Громадської спілки «Українська мережа за права дитини».

Хлопчик проживав разом з матір’ю, але, коли вона померла, то окупанти вирішили відправити його до інтернату. Тітка просила врятувати її племінника.

Кирила безпечно повернули на територію України та допомогли оформити усі необхідні документи.

Наразі Кирило на підконтрольній Уряду України території разом із тіткою та в безпеці. Поширити

Кирило зі своєю тіткою

Росія викрадає українських дітей

З початку повномасштабної війни РФ викрала тисячі українських дітей. Їх вивозили на ТОТ, у Росію та Білорусь.

Точна кількість вкрадених Росією дітей досі невідомо. У відкритих джерелах фігурує цифра близько 20 тисяч.

Дізнатись більше про депортацію маленьких українців можна в документальному фільмі Online.UA «Понівечене дитинство».

У кінострічці містяться реальні історії викрадення з коментарями від фахівців у сферах психології, юриспруденції та експертів з захисту прав дітей.

Герої фільму пройшли багато: полон, тортури, розлуку з рідними. Нерідко дітей забирали у батьків під час фільтраційних заходів.