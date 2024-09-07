Украина вернула 12-летнего мальчика-сироту с ВОТ

Украине удалось вернуть с временно оккупированных территорий (ВОТ) 12-летнего мальчика-сироту. Запрос на возвращение в Минреинтеграцию подала тетя ребенка.

Украина вернула 12-летнего мальчика

Эвакуацией Кирилла с ВОТ занимались представители Минреинтеграции и Общественного союза "Украинская сеть за права ребенка".

Мальчик проживал вместе с матерью, но когда она умерла, то оккупанты решили отправить его в интернат. Тетя просила спасти ее племянника.

Кирилла вернули на территорию Украины и помогли оформить все необходимые документы.

Кирилл на подконтрольной Правительству Украины территории вместе с тетей и в безопасности. Поделиться

Кирилл со своей тетей

Россия похищает украинских детей

С начала полномасштабной войны РФ похитила тысячи украинских детей. Их вывозили на ВОТ, в Россию и Беларусь.

Точное количество украденных Россией детей до сих пор неизвестно. В открытых источниках фигурирует цифра около 20 тысяч.

Узнать больше о депортации маленьких украинцев можно в документальном фильме Online.UA «Истерзанное детство».

В киноленте содержатся реальные истории похищения с комментариями от специалистов в области психологии, юриспруденции и экспертов по защите прав детей.

Герои фильма прошли много: плен, пытки, разлука с родными. Часто детей забирали у родителей во время фильтрационных мероприятий.