Украина вернула 12-летнего мальчика-сироту с ВОТ

Украине удалось вернуть с временно оккупированных территорий (ВОТ) 12-летнего мальчика-сироту. Запрос на возвращение в Минреинтеграцию подала тетя ребенка.
Главные тезисы
- Украинская сторона успешно вернула 12-летнего мальчика-сироту Кирилла из ВОТ.
- Кирилл жил с мамой, но после ее смерти оккупанты решили отправить его в интернат.
- Россия похитила тысячи украинских детей и вывезла их на ТОТ, в Россию и Беларусь.
- Документальный фильм «Истерзанное детство» рассказывает о похищении украинских детей с комментариями экспертов. В фильме показано, как детей забирали у родителей и идеологически обрабатывали.
Украина вернула 12-летнего мальчика
Эвакуацией Кирилла с ВОТ занимались представители Минреинтеграции и Общественного союза "Украинская сеть за права ребенка".
Мальчик проживал вместе с матерью, но когда она умерла, то оккупанты решили отправить его в интернат. Тетя просила спасти ее племянника.
Кирилла вернули на территорию Украины и помогли оформить все необходимые документы.
Россия похищает украинских детей
С начала полномасштабной войны РФ похитила тысячи украинских детей. Их вывозили на ВОТ, в Россию и Беларусь.
Точное количество украденных Россией детей до сих пор неизвестно. В открытых источниках фигурирует цифра около 20 тысяч.
Узнать больше о депортации маленьких украинцев можно в документальном фильме Online.UA «Истерзанное детство».
В киноленте содержатся реальные истории похищения с комментариями от специалистов в области психологии, юриспруденции и экспертов по защите прав детей.
Герои фильма прошли много: плен, пытки, разлука с родными. Часто детей забирали у родителей во время фильтрационных мероприятий.
Один из способов похищения — отправление в «оздоровительные лагеря». На самом деле там детей идеологически обрабатывали и настраивали против Украины.
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