Украина вернула с ВОТ еще троих детей
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула с ВОТ еще троих детей

Дмитрий Лубинец
Дети
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Украине удалось вернуть из оккупации троих детей и их мать. Они прожили на оккупированных территориях около года.

Главные тезисы

  • Украина вернула троих детей и их мать из оккупированных территорий, спасая их от опасных условий.
  • Действия по возвращению детей осуществлялись в рамках программы Bring Kids Back UA, утвержденной Президентом Украины.
  • Благодаря сотрудничеству с благотворительными фондами и организацией безопасных маршрутов удалось успешно вернуть детей и обеспечить их гуманитарные нужды.

Украина вернула троих детей с временно оккупированных Россией территорий

Несовершеннолетних удалось вернуть в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил Омбудсман Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что когда дети находились на временно оккупированных территориях, они находились в опасных условиях.

В частности, матери угрожали отобрать детей, заставляли несовершеннолетних учиться по российским стандартам образования. Так, было почти год на временно оккупированных территориях Донецкой области.

После обращения родных в Офис омбудсмена безотлагательно началась подготовка к возвращению.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Омбудсман Украины

По его словам, благотворительным фондам Каритас Украины и Рокада удалось организовать безопасный маршрут для этой семьи, а также обеспечить гуманитарные нужды для них на подконтрольной правительству Украины территории.

Что важно знать о похищении Россией украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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