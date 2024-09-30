Украина вернула с ВОТ еще троих детей

Украине удалось вернуть из оккупации троих детей и их мать. Они прожили на оккупированных территориях около года.
Главные тезисы
- Украина вернула троих детей и их мать из оккупированных территорий, спасая их от опасных условий.
- Действия по возвращению детей осуществлялись в рамках программы Bring Kids Back UA, утвержденной Президентом Украины.
- Благодаря сотрудничеству с благотворительными фондами и организацией безопасных маршрутов удалось успешно вернуть детей и обеспечить их гуманитарные нужды.
Украина вернула троих детей с временно оккупированных Россией территорий
Несовершеннолетних удалось вернуть в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.
Об этом сообщил Омбудсман Дмитрий Лубинец.
Он отметил, что когда дети находились на временно оккупированных территориях, они находились в опасных условиях.
В частности, матери угрожали отобрать детей, заставляли несовершеннолетних учиться по российским стандартам образования. Так, было почти год на временно оккупированных территориях Донецкой области.
По его словам, благотворительным фондам Каритас Украины и Рокада удалось организовать безопасный маршрут для этой семьи, а также обеспечить гуманитарные нужды для них на подконтрольной правительству Украины территории.
Что важно знать о похищении Россией украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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