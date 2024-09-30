Украина вернула с ВОТ еще троих детей

Украине удалось вернуть из оккупации троих детей и их мать. Они прожили на оккупированных территориях около года.

Украина вернула троих детей с временно оккупированных Россией территорий

Несовершеннолетних удалось вернуть в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил Омбудсман Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что когда дети находились на временно оккупированных территориях, они находились в опасных условиях.

В частности, матери угрожали отобрать детей, заставляли несовершеннолетних учиться по российским стандартам образования. Так, было почти год на временно оккупированных территориях Донецкой области.

После обращения родных в Офис омбудсмена безотлагательно началась подготовка к возвращению. Дмитрий Лубинец Омбудсман Украины

По его словам, благотворительным фондам Каритас Украины и Рокада удалось организовать безопасный маршрут для этой семьи, а также обеспечить гуманитарные нужды для них на подконтрольной правительству Украины территории.

Что важно знать о похищении Россией украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.