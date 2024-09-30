Україна повернула з ТОТ ще трьох дітей
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула з ТОТ ще трьох дітей

Дмитро Лубінець
Діти
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Україні вдалося повернути з окупації трьох дітей та їхню матір. Вони прожили на окупованих територіях близько року.

Головні тези:

  • Україна повернула з окупації трьох дітей та їхню матір, які проживали на тимчасово окупованих територіях близько року.
  • Діти перебували у небезпечних умовах на ТОТ.
  • Дмитро Лубінець, Омбудсман України, відзначив успішне повернення дітей та матері, завдяки співпраці з благодійними фондами та організацією безпечного маршруту.

Україна повернула трьох дітей з тимчасово окупованих Росією територій

Неповнолітніх вдалося повернути в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що коли діти перебували на тимчасово окупованих територіях, вони були у небезпечних умовах.

Зокрема матері погрожували відібрати дітей, змушували неповнолітніх навчатися за російськими стандартами освіти. Так було майже рік на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Після звернення рідних до Офісу омбудсмена невідкладно розпочалася підготовка до повернення.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Омбудсман України

За його словами, благодійним фондам Карітас України та Рокада вдалося організувати безпечний маршрут для цієї сім'ї, а також забезпечити гуманітарні потреби для них на підконтрольній уряду України території.

Що важливо знати про викрадення Росією українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

У фільмі зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

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