Україна повернула з ТОТ ще трьох дітей

Україні вдалося повернути з окупації трьох дітей та їхню матір. Вони прожили на окупованих територіях близько року.

Україна повернула трьох дітей з тимчасово окупованих Росією територій

Неповнолітніх вдалося повернути в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що коли діти перебували на тимчасово окупованих територіях, вони були у небезпечних умовах.

Зокрема матері погрожували відібрати дітей, змушували неповнолітніх навчатися за російськими стандартами освіти. Так було майже рік на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Після звернення рідних до Офісу омбудсмена невідкладно розпочалася підготовка до повернення. Дмитро Лубінець Омбудсман України

За його словами, благодійним фондам Карітас України та Рокада вдалося організувати безпечний маршрут для цієї сім'ї, а також забезпечити гуманітарні потреби для них на підконтрольній уряду України території.

Що важливо знати про викрадення Росією українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

У фільмі зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.