Україна повернула 7 дітей з окупованих РФ Херсонщини та Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула 7 дітей з окупованих РФ Херсонщини та Криму

Україна повернула 7 дітей з окупованих РФ Херсонщини та Криму
Джерело:  Микола Кулеба

Благодійні організації Save Ukraine і Bring Kids Back UA повернули ще сімох дітей з окупованих Херсонщини та Криму. Серед них двоє сиріт.

Головні тези:

  • Благодійні організації Save Ukraine і Bring Kids Back UA допомогли повернути 7 дітей з окупованих Херсонщини та Криму, в тому числі двох сиріт.
  • Україна врятувала дітей, яких спробували залишити під контролем окупантів та піддати тортурам та погрозам.
  • Засновник Save Ukraine поділився історіями успішного повернення дітей та їхніх матерів з окупованих територій.
  • Загалом благодійним організаціям вдалося повернути 508 дітей, серед яких є 115 дітей-сиріт.

Україна врятувала ще 7 дітей з російської окупації

Як розповів засновник Save Ukraine Микола Кулеба, трирічну Аню вдалося вивезти разом із її матір'ю Мариною, попри погрози кадирівців відібрати дитину.

Жінку змушували оформити російські документи, забирали на допити та забороняли користуватися соцмережами. Однак Марині вдалося втекти з окупації разом із донькою.

Людмила та її 14-річний син Єгор також мали нелегкий шлях до повернення.

Людмила постійно отримувала погрози від окупантів, які погрожували знищити її український паспорт і вбити її. Вона довго вагалася щодо виїзду, боячись, що сина можуть відібрати на кордоні. Але зараз родина в безпеці і отримує необхідну допомогу, — розповів Микола Кулеба.

Засновник Save Ukraine зазначив, що благодійним організаціям вдалося повернути 508 дітей, серед яких 115 — діти-сироти.

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

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