Україна повернула 7 дітей з окупованих РФ Херсонщини та Криму

Людмила постійно отримувала погрози від окупантів, які погрожували знищити її український паспорт і вбити її. Вона довго вагалася щодо виїзду, боячись, що сина можуть відібрати на кордоні. Але зараз родина в безпеці і отримує необхідну допомогу, — розповів Микола Кулеба.