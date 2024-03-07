7 березня офіційно стало відомо, що парламентська фракція ХДС/ХСС має намір повторно винести на голосування питання надання ЗСУ далекобійних ракет Taurus.

Бундестаг знову буде голосувати за надання Україні Taurus

Цю інформацію офіційно підтвердив перший парламентський секретар фракції Торстен Фрай в коментарі Rheinische Post.

Парламентська фракція ХДС/ХСС поставить питання про постачання Taurus на поіменне голосування в Бундестазі на наступному сесійному тижні. Парламент повинен взяти на себе ініціативу, — розповів він. Поширити

За словами Торстена Фрайя, пропозицію мають намір внести до порядку денного засідання, яке відбудеться у четвер, 14 березня.

Окрім того, наголошується, що в документі німецький уряд закликають "нарешті задовольнити український запит на поставку крилатих ракет Taurus з наявних запасів Бундесверу в максимально можливому обсязі і без зволікань".

Чому Україна досі не отримала ракети Taurus

Ще рік тому Міністерство оборони Німеччини офіційно підтвердило, що Київ надіслав запит на отримання крилатих ракет Taurus.

Однак поки команда німецького лідера Олафа Шольца не поспішає ухвалювати це рішення.

Як вдалося дізнатися журналістам, канцлер ФРН наразі дуже боїться реакції російського диктатора Володимира Путіна на передачу ракет Україні.

Ба більше, за словами Шольца, "при неправильному використанні ця ракета може досягти конкретної цілі десь у Москві".