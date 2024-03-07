7 марта официально стало известно, что парламентская фракция ХДС/ХСС намерена повторно вынести на голосование вопрос предоставления ВСУ дальнобойных ракет Taurus.

Бундестаг снова будет голосовать за предоставление Украине Taurus

Эту информацию официально подтвердил первый парламентский секретарь фракции Торстен Фрай в комментарии Rheinische Post.

Парламентская фракция ХДС/ХСС поднимит вопрос о поставках Taurus на поименное голосование в Бундестаге на следующей сессионной неделе. Парламент должен взять на себя инициативу, — рассказал он. Поделиться

По словам Торстена Фрайя, предложение намерены внести в повестку заседания, которое состоится в четверг, 14 марта.

Кроме того, сообщается, что в документе немецкое правительство призывает "наконец-то удовлетворить украинский запрос на поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов Бундесвера в максимально возможном объеме и без промедления".

Почему Украина до сих пор не получила ракеты Taurus

Еще год назад Министерство обороны Германии официально подтвердило, что Киев направил запрос на получение крылатых ракет Taurus.

Однако, пока команда немецкого лидера Олафа Шольца не спешит принимать это решение.

Как удалось узнать журналистам, канцлер ФРГ очень боится реакции российского диктатора Владимира Путина на передачу ракет Украине.

Более того, по словам Шольца, "при неправильном использовании эта ракета может достичь конкретной цели где-то в Москве".