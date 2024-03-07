7 марта официально стало известно, что парламентская фракция ХДС/ХСС намерена повторно вынести на голосование вопрос предоставления ВСУ дальнобойных ракет Taurus.
Бундестаг снова будет голосовать за предоставление Украине Taurus
Эту информацию официально подтвердил первый парламентский секретарь фракции Торстен Фрай в комментарии Rheinische Post.
По словам Торстена Фрайя, предложение намерены внести в повестку заседания, которое состоится в четверг, 14 марта.
Кроме того, сообщается, что в документе немецкое правительство призывает "наконец-то удовлетворить украинский запрос на поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов Бундесвера в максимально возможном объеме и без промедления".
Почему Украина до сих пор не получила ракеты Taurus
Еще год назад Министерство обороны Германии официально подтвердило, что Киев направил запрос на получение крылатых ракет Taurus.
Однако, пока команда немецкого лидера Олафа Шольца не спешит принимать это решение.
Как удалось узнать журналистам, канцлер ФРГ очень боится реакции российского диктатора Владимира Путина на передачу ракет Украине.
Более того, по словам Шольца, "при неправильном использовании эта ракета может достичь конкретной цели где-то в Москве".
Недавно россияне опубликовали перехваченный разговор представителей военно-воздушных сил ФРГ, в котором обсуждалась возможность передачи Украине Taurus, а также их использование для ударов по Крымскому мосту.
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