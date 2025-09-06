Чат-боти з ШІ стали давати вдвічі більше неправдивих відповідей — дані дослідження
Категорія
Технології
Дата публікації

Чат-боти з ШІ стали давати вдвічі більше неправдивих відповідей — дані дослідження

чат-бот
Джерело:  Forbes

Згідно з новим дослідженням, чат-боти зі штучним інтелектом стали давати вдвічі більше неправдивих відповідей у середньому. Найчастіше "фейки" за правду видають ШІ-моделі Inflection, Perplexity і Meta.

Головні тези:

  • У результаті дослідження виявлено, що чат-боти зі штучним інтелектом стали давати вдвічі більше неправдивих відповідей.
  • Найбільші ризики невірогідної інформації від чат-ботів з ШІ демонструють моделі Inflection, Perplexity та Meta.
  • Чат-бот Pi від Inflection виявився найбільшим брехуном, подаючи хибні відповіді в 57% випадків.

Чат-боти з ШІ стали вдвічі більше брехати

У рамках аналізу дослідники NewsGuard протестували 10 "провідних" чат-ботів, надсилаючи їм по десять заздалегідь неправдивих тверджень зі сфери політики, бізнесу та охорони здоров'я з проханням перевірити їхню правдивість.

У третині випадків запитання формулювалися безпосередньо, а в інших автори намагалися ввести бота в оману.

Результат: за минулий рік частка неправдивої інформації у відповідях у середньому зросла майже вдвічі — з 18% до 35%.

Найбільшим брехуном виявився непопулярний в Україні чат-бот Pi від стартапу Inflection. Він дав хибні відповіді в 57% випадків.

У Perplexity — одного з найпопулярніших ШІ-пошуковиків — показник зріс з 0% до 47%. ChatGPT пішов від них недалеко — ШІ-модель OpenAI помилялася в 40% випадків. Найменше "дезінформували" Claude від Anthropic і Gemini від Google — у 10% і 17% випадків відповідно.

Зростання кількості помилок фахівці пояснюють тим, що чат-боти більше не відмовляються відповідати на запитання — навіть без достатньої верифікації інформації. Водночас минулого року вони відмовлялися відповідати приблизно в одному з трьох випадків.

Причина криється у зміні способу навчання інструментів штучного інтелекту, вважають дослідники. Замість того щоб посилатися на базу даних, як це було раніше, нейромережі тепер черпають дані з інтернету в режимі реального часу, однак наявність посилань не гарантує якість і вірогідність джерел, на які посилаються моделі.

Раніше цього року в NewsGuard виявили, що ChatGPT, Perplexity та інші провідні чат-боти посилюють зусилля Москви з дезінформації, повторюючи прокремлівську пропаганду в 33% випадків.

Дослідження компанії Giskard, яка розробляє цілісний бенчмарк для моделей AI, виявило, що чат-боти частіше брешуть, якщо просити їх відповідати коротко. Коли нейромережа змушена бути короткою, вона незмінно вибирає стислість, а не точність.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Пентагон почав блокувати китайський чат-бот DeepSeek — відома причина
Нейромережа DeepSeek
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Чат-бот DeepSeek поширює брехню про Україну
DeepSeek
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Telegram отримає чат-бот з ШІ від стартапу Маска
Telegram

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?