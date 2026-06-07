"Чат мертвий". Що відомо про наймасштабніше оновлення ChatGPT

Компанія OpenAI офіційно підтвердила ЗМІ, що вже готує найбільше оновлення ChatGPT за всб історію його існування. Це є частиною плану виходу на біржу в 2026 році.

Велике оновлення ChatGPT — до чого готуватися

Як вдалося дізнатися журналістам, розробники мають цілком конкретну ціль — вони хочуть перетворити чат-бота на "супердодаток".

Що важливо розуміти, йдеться про універсальне поєднання інструментів кодування та агентів штучного інтелекту.

Компанія не приховує, що йдеться лише про частину масштабної реорганізації в OpenAI. Зараз вона робить все можливе, щоб залучити щедрих бізнес-клієнтів та обігнати свого головного конкурента Anthropic.

Ба більше, триває активна підготовка до первинного публічного розміщення акцій на біржі.

Журналісти також наголошують, що цього разу у центрі уваги буде саме OpenAI Codex.

Тобто команда компанії схиляється до думки, що майбутнє штучного інтелекту — це не чат-боти, які відповідають на запитання, а саме агнети, які виконують завдання для користувачів.

Чат мертвий, — заявив ЗМІ один із старших співробітників OpenAI. Поширити

На переконання розробників, впровадження агентів ШІ, які будуть виконувати для користувачів різноманітні завдання — від бронювання подорожей до організації календарів, — стане новою революцією у світі технологій та ривком вперед.