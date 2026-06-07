"Чат мертвий". Що відомо про наймасштабніше оновлення ChatGPT

Компанія OpenAI офіційно підтвердила ЗМІ, що вже готує найбільше оновлення ChatGPT за всб історію його існування. Це є частиною плану виходу на біржу в 2026 році.
Головні тези:
- У OpenAI вважають, що чат-боти вже віджили своє.
- Саме тому вони хочуть вивести на ринок повноцінних агентів ШІ.
Велике оновлення ChatGPT — до чого готуватися
Як вдалося дізнатися журналістам, розробники мають цілком конкретну ціль — вони хочуть перетворити чат-бота на "супердодаток".
Що важливо розуміти, йдеться про універсальне поєднання інструментів кодування та агентів штучного інтелекту.
Компанія не приховує, що йдеться лише про частину масштабної реорганізації в OpenAI. Зараз вона робить все можливе, щоб залучити щедрих бізнес-клієнтів та обігнати свого головного конкурента Anthropic.
Ба більше, триває активна підготовка до первинного публічного розміщення акцій на біржі.
Журналісти також наголошують, що цього разу у центрі уваги буде саме OpenAI Codex.
Тобто команда компанії схиляється до думки, що майбутнє штучного інтелекту — це не чат-боти, які відповідають на запитання, а саме агнети, які виконують завдання для користувачів.
На переконання розробників, впровадження агентів ШІ, які будуть виконувати для користувачів різноманітні завдання — від бронювання подорожей до організації календарів, — стане новою революцією у світі технологій та ривком вперед.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-