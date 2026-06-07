"Чат мертв". Что известно о самом масштабном обновлении ChatGPT

Компания OpenAI официально подтвердила СМИ, что уже готовит самое большое обновление ChatGPT за всю историю его существования. Это часть плана выхода на биржу в 2026 году.

Большое обновление ChatGPT — к чему готовиться

Как удалось узнать журналистам, разработчики имеют вполне конкретную цель — они хотят превратить чат-бота в "суперприложение".

Что важно понимать, речь идет об универсальном сочетании инструментов кодирования и агентов искусственного интеллекта.

Компания не скрывает, что речь идет только о части масштабной реорганизации OpenAI. Сейчас она делает все возможное, чтобы привлечь щедрых бизнес-клиентов и обогнать своего главного конкурента Anthropic.

Более того, продолжается активная подготовка к первичному публичному размещению акций на бирже.

Журналисты также отмечают, что в этот раз в центре внимания будет именно OpenAI Codex.

То есть команда компании склоняется к мнению, что будущее искусственного интеллекта — это не чат-боты, отвечающие на вопросы, а именно агнеты, выполняющие задачи для пользователей.

Чат мертв, — заявил СМИ один из старших сотрудников OpenAI. Поделиться

По убеждению разработчиков, внедрение агентов ИИ, которые будут выполнять для пользователей различные задачи — от бронирования путешествий до организации календарей — станет новой революцией в мире технологий и рывком вперед.