"Чат мертв". Что известно о самом масштабном обновлении ChatGPT

Компания OpenAI официально подтвердила СМИ, что уже готовит самое большое обновление ChatGPT за всю историю его существования. Это часть плана выхода на биржу в 2026 году.
Главные тезисы
- В OpenAI считают, что чат-боты уже отжили свое.
- Именно поэтому они хотят вывести на рынок полноценных агентов ИИ.
Большое обновление ChatGPT — к чему готовиться
Как удалось узнать журналистам, разработчики имеют вполне конкретную цель — они хотят превратить чат-бота в "суперприложение".
Что важно понимать, речь идет об универсальном сочетании инструментов кодирования и агентов искусственного интеллекта.
Компания не скрывает, что речь идет только о части масштабной реорганизации OpenAI. Сейчас она делает все возможное, чтобы привлечь щедрых бизнес-клиентов и обогнать своего главного конкурента Anthropic.
Более того, продолжается активная подготовка к первичному публичному размещению акций на бирже.
Журналисты также отмечают, что в этот раз в центре внимания будет именно OpenAI Codex.
То есть команда компании склоняется к мнению, что будущее искусственного интеллекта — это не чат-боты, отвечающие на вопросы, а именно агнеты, выполняющие задачи для пользователей.
По убеждению разработчиков, внедрение агентов ИИ, которые будут выполнять для пользователей различные задачи — от бронирования путешествий до организации календарей — станет новой революцией в мире технологий и рывком вперед.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-