"Чат мертв". Что известно о самом масштабном обновлении ChatGPT
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Технологии
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"Чат мертв". Что известно о самом масштабном обновлении ChatGPT

Большое обновление ChatGPT - к чему готовиться
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Источник:  Financial Times

Компания OpenAI официально подтвердила СМИ, что уже готовит самое большое обновление ChatGPT за всю историю его существования. Это часть плана выхода на биржу в 2026 году.

Главные тезисы

  • В OpenAI считают, что чат-боты уже отжили свое.
  • Именно поэтому они хотят вывести на рынок полноценных агентов ИИ.

Большое обновление ChatGPT — к чему готовиться

Как удалось узнать журналистам, разработчики имеют вполне конкретную цель — они хотят превратить чат-бота в "суперприложение".

Что важно понимать, речь идет об универсальном сочетании инструментов кодирования и агентов искусственного интеллекта.

Компания не скрывает, что речь идет только о части масштабной реорганизации OpenAI. Сейчас она делает все возможное, чтобы привлечь щедрых бизнес-клиентов и обогнать своего главного конкурента Anthropic.

Более того, продолжается активная подготовка к первичному публичному размещению акций на бирже.

Журналисты также отмечают, что в этот раз в центре внимания будет именно OpenAI Codex.

То есть команда компании склоняется к мнению, что будущее искусственного интеллекта — это не чат-боты, отвечающие на вопросы, а именно агнеты, выполняющие задачи для пользователей.

Чат мертв, — заявил СМИ один из старших сотрудников OpenAI.

По убеждению разработчиков, внедрение агентов ИИ, которые будут выполнять для пользователей различные задачи — от бронирования путешествий до организации календарей — станет новой революцией в мире технологий и рывком вперед.

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