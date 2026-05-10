Искусственный интеллект впервые сыграл на пианино
Категория
Технологии
Дата публикации

ШИ выходит на новый уровень
Источник:  online.ua

Искусственный интеллект продолжает удивлять мир своими умениями и талантами. В этот раз ИИ Claude смог сыграть мелодию на настоящем пианино, используя для этого пальцы человека.

Главные тезисы

  • В видео ИИ сыграл короткую мелодию на пианино, показал жест «ОК» и даже поздоровался.
  • В целом эта идея не новая — речь идет о быстром воспроизведении лабораторной концепции.

Новую необычную разработку впервые представили на хакатоне MIT HARD MODE 2026 года.

Проект получил название Human Operator и смог одержавть долгожданную победу.

Это удивительное устройство разработали шесть студентов MIT. Речь идет о том, что искусственный интеллект Claude получил возможность управлять пальцами человека посредством электростимуляции мышц.

По словам самих разработчиков, их изобретение работает по простой, но четкой схеме: камера на голове человека снимает окружающую среду, а модель Claude выбирает нужное движение.

Небольшая плата-микроконтроллер превращает план движения в электрические сигналы, через реле поступающие на электроды мизинца, среднего и указательного пальцев и запястья. После этого мышцы сокращаются в нужном порядке. До этого системы электростимуляции выполняли только заранее записанные последовательности — например, несколько фиксированных жестов для конкретного сценария. Human Operator подбирает движение в реальном времени под произвольный запрос и то, что видит камера.

