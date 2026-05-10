Искусственный интеллект впервые сыграл на пианино

Искусственный интеллект продолжает удивлять мир своими умениями и талантами. В этот раз ИИ Claude смог сыграть мелодию на настоящем пианино, используя для этого пальцы человека.
Главные тезисы
- В видео ИИ сыграл короткую мелодию на пианино, показал жест «ОК» и даже поздоровался.
- В целом эта идея не новая — речь идет о быстром воспроизведении лабораторной концепции.
ШИ выходит на новый уровень
Новую необычную разработку впервые представили на хакатоне MIT HARD MODE 2026 года.
Проект получил название Human Operator и смог одержавть долгожданную победу.
Это удивительное устройство разработали шесть студентов MIT. Речь идет о том, что искусственный интеллект Claude получил возможность управлять пальцами человека посредством электростимуляции мышц.
По словам самих разработчиков, их изобретение работает по простой, но четкой схеме: камера на голове человека снимает окружающую среду, а модель Claude выбирает нужное движение.
