Искусственный интеллект впервые сыграл на пианино

Небольшая плата-микроконтроллер превращает план движения в электрические сигналы, через реле поступающие на электроды мизинца, среднего и указательного пальцев и запястья. После этого мышцы сокращаются в нужном порядке. До этого системы электростимуляции выполняли только заранее записанные последовательности — например, несколько фиксированных жестов для конкретного сценария. Human Operator подбирает движение в реальном времени под произвольный запрос и то, что видит камера.