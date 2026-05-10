Штучний інтелект уперше зіграв на піаніно — відео

Штучний інтелект продовжує дивувати світ своїми вміннями та “талантами”. Цього разу ШІ Claude зміг зіграти мелодію на справжньому піаніно, використовуючи для цього пальці людини.
Головні тези:
- У відео ШІ зіграв коротку мелодію на піаніно, склав жест «ОК» та навіть привітався.
- Загалом ця ідея не є новою — йдеться про швидке відтворення лабораторної концепції.
ШІ виходить на новий рівень
Нову незвичну розробку вперше представили на хакатоні MIT HARD MODE 2026.
Проєкт отримав назву Human Operator та зміг вибороти довгоочікувану перемогу.
Цей дивовижний пристрій розробили шестеро студентів MIT. Йдеться про те, що штучний інтелект Claude отримав можливість керувати пальцями людини за допомогою електростимуляції м'язів.
За словами самих розробників, їхній винахід працює за простою, однак чіткою схемою: камера на голові людини знімає середовище довкола, а модель Claude обирає потрібний рух.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-