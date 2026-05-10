Штучний інтелект уперше зіграв на піаніно — відео

Невелика плата-мікроконтролер перетворює план руху на електричні сигнали, які через реле надходять на електроди мізинця, середнього й вказівного пальців та зап'ястка. Після цього м'язи скорочуються в потрібному порядку. До цього системи електростимуляції виконували лише наперед записані послідовності — наприклад, кілька фіксованих жестів для конкретного сценарію. Human Operator натомість підбирає рух у реальному часі під довільний запит і те, що бачить камера.