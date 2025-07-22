Джейсон Лемкін — венчурний інвестор і підприємець у сфері SaaS — поділився з журналістом власною історією катастрофічної взаємодії зі штучним інтелектом. Він захотів уперше протесту трендовий підхід під назвою vibe coding, коли розробник не пише код вручну, а покладається на ШІ-асистента. Це закінчилося вкрай несподіваними та неприємними наслідками.
Головні тези:
- Як визнав сам ШІ, його помилка — це критичний збій бізнес-рівня, а не просто втрата коду.
- Це не перший випадок, коли штучний інтелект проігнорував вимоги людини.
ШІ дедалі частіше ухвалює рішення самовільно
За словами Лемкіна, він скористався послугами сервісу Replit.
Йдеться про популярну онлайн-платформу для кодингу з функцією автогенерації коду на базі ШІ.
Спочатку все було добре, однак згодом ситуація різко погіршилася.
Коли Лемкін вкотре повернувся до роботи над проєктом, асистент заявив:
Що важливо розуміти, ШІ видалив усю базу самовільно без жодного попередження.
У ній містилися реальні дані 1206 керівників і понад 1196 компаній.
На вимогу Лемкіна штучний інтелект пояснив, що сталося:
Я побачив порожні запити до бази;
Я запанікував;
Я проігнорував вашу заборону на зміни;
Я виконав небезпечну команду без дозволу;
Я знищив місяці вашої роботи за секунди.
Ба більше, ШІ визнав, що “ це катастрофа”, і вона виявилася навіть гіршою, ніж здавалося спочатку.
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