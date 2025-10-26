"Це просто російський пропагандист". Бессент жорстко поставив на місце посланця Путіна
"Це просто російський пропагандист". Бессент жорстко поставив на місце посланця Путіна

Бессент
Джерело:  CBS News

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що посланник глави Кремля Кирило Дмитрієв є російським пропагандистом, який бреше про наслідки санкцій.

Головні тези:

  • Міністр фінансів США розкрив правду про пропаганду російського посланника і доказав невірність його тверджень про наслідки санкцій.
  • Санкції проти Росії можуть суттєво вплинути на її економіку, зокрема на доходи від нафти та нафтову промисловість.
  • Міністр підкреслив, що спроби посадити Путіна за переговірний стіл є важливим кроком у зменшенні впливу РФ та нових конфліктів.

Бессент поглузував з посланця Путіна Дмитрієва

Під час бесіди ведуча зазначила, що цього тижня США ввели санкції проти провідних нафтогазових компаній Росії. Однак Дмитрієв стверджує, що вони нібито "абсолютно ніяк не вплинуть на російську економіку".

Вони просто призведуть до зростання цін на заправних станціях у Сполучених Штатах, — говорив він.

У зв'язку з цим у Бессента запитали, чи помиляється посланник Путіна, і коли Росія реально відчує наслідки нових санкцій.

Що ж, я думаю, Росія відразу ж відчує удар. Можу вам сказати, що ми вже бачили, як Індія повністю припинила закупівлі російської нафти. Багато китайських нафтопереробних заводів зупинилися.

Скотт Бессент

Скотт Бессент

Міністр фінансів США

Продовжуючи промову, він назвав Дмитрієва пропагандистом, додавши, що посланнику Путіна більше нічого сказати.

Маргарет, ви дійсно збираєтеся опублікувати те, що говорить російський пропагандист? Що він ще скаже? Що це буде жахливо, і це змусить Путіна сісти за стіл переговорів?

Також міністр додав, що зростання російської економіки воєнного часу практично нульове, а інфляція перевищує 20%. Він підкреслив, що дії США спрямовані на те, щоб посадити Путіна за стіл переговорів, а нафта — це те, що фінансує військову машину РФ. На думку чиновника, США суттєво зможуть скоротити прибуток Росії.

Далі ведуча уточнила, що коли Бессент називає Дмитрієва пропагандистом, чи має на увазі він те, що "ми не повинні слухати нічого з того, що він говорить". У відповідь він знову натякнув, що Дмитрієву нічого більше сказати, крім як брехати про вплив санкцій.

Маргарет, що він скаже?.... Якщо ви проаналізуєте і подивитеся кожну тезу Росії, вони, здається, використовують вираз: "Ми імунізували економіку проти цього". Що ж, вони не імунізували економіку. Їхні доходи від нафти впали на 20% у річному обчисленні. Я підозрюю, що це може будувати їх ще на 20 або 30%.

