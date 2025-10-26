"Это просто российский пропагандист". Бессент жестко поставил на место посланника Путина

Бессент посмеялся над посланником Путина Дмитриевым

В ходе беседы ведущая отметила, что на этой неделе США ввели санкции против ведущих нефтегазовых компаний России. Однако Дмитриев утверждает, что они якобы "совершенно никак не повлияют на российскую экономику".

Они просто приведут к росту цен на заправочных станциях в Соединенных Штатах, — говорил он. Поделиться

В этой связи у Бессента спросили, ошибается ли посланник Путина, и когда Россия реально ощутит последствия новых санкций.

Что ж, я думаю, Россия сразу почувствует удар. Могу вам сказать, что мы уже видели, как Индия полностью прекратила закупки российской нефти. Многие китайские нефтеперерабатывающие заводы остановились. Скотт Бессент Министр финансов США

Продолжая речь, он назвал Дмитриева пропагандистом, добавив, что посланнику Путина больше нечего сказать.

Маргарет, вы действительно собираетесь опубликовать то, что говорит российский пропагандист? Что он скажет? Что будет ужасно, и это заставит Путина сесть за стол переговоров?

Также министр добавил, что рост российской экономики военного времени практически нулевой, а инфляция превышает 20%. Он подчеркнул, что действия США направлены на то, чтобы усадить Путина за стол переговоров, а нефть — это то, что финансирует военную машину РФ. По мнению чиновника, США существенно смогут сократить прибыль России.

Далее ведущая уточнила, что когда Бессент называет Дмитриева пропагандистом, имеет ли он в виду то, что "мы не должны слушать ничего из того, что он говорит". В ответ он снова намекнул, что Дмитриеву нечего больше сказать, кроме как лгать о влиянии санкций.