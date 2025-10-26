Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что посланник главы Кремля Кирилл Дмитриев является российским пропагандистом, который лжет о последствиях санкций.
Главные тезисы
- Министр финансов США обозначил посланника Путина как пропагандиста, выявив его ложь об эффектах санкций.
- Санкции могут серьезно ударить по экономике России, особенно в сфере нефти и нефтяной промышленности.
- Усилия по усадке Путина за переговорный стол могут способствовать снижению влияния РФ и предотвращению новых конфликтов.
Бессент посмеялся над посланником Путина Дмитриевым
В ходе беседы ведущая отметила, что на этой неделе США ввели санкции против ведущих нефтегазовых компаний России. Однако Дмитриев утверждает, что они якобы "совершенно никак не повлияют на российскую экономику".
В этой связи у Бессента спросили, ошибается ли посланник Путина, и когда Россия реально ощутит последствия новых санкций.
Продолжая речь, он назвал Дмитриева пропагандистом, добавив, что посланнику Путина больше нечего сказать.
Маргарет, вы действительно собираетесь опубликовать то, что говорит российский пропагандист? Что он скажет? Что будет ужасно, и это заставит Путина сесть за стол переговоров?
Также министр добавил, что рост российской экономики военного времени практически нулевой, а инфляция превышает 20%. Он подчеркнул, что действия США направлены на то, чтобы усадить Путина за стол переговоров, а нефть — это то, что финансирует военную машину РФ. По мнению чиновника, США существенно смогут сократить прибыль России.
Далее ведущая уточнила, что когда Бессент называет Дмитриева пропагандистом, имеет ли он в виду то, что "мы не должны слушать ничего из того, что он говорит". В ответ он снова намекнул, что Дмитриеву нечего больше сказать, кроме как лгать о влиянии санкций.
