"Це щось дивне". Учені виявили нову форму життя

Японська група дослідників ділиться з науковою спільнотою новим вражаючим відкриттям, для якого знадобилася лише звичайна крапля морської води. Саме у ній вдалося виявити форму життя, яка не схожа на жодну іншу.
Головні тези:
- Ця форма життя наразі виявлена лише всередині планктонного динофлагеллята під назвою Citharistes regius.
- Нове відкриття підтверджує: більша частина біорізноманіття Землі все ще залишається загадкою для людства.
Нова форма життя — що про неї наразі відомо
За словами науковців, вони випадково виявили мікроскопічний архей у звичайній краплі морської води та вже навіть встигли дати йому назву — Candidatus Sukunaarchaeum mirabile.
Що важлиово розуміти, він має найменший геном, який коли-небудь реєструвався для цієї групи, повідомляє bioRxiv.
Ба більше, вказано, що цкй архей живе настільки спрощено, що знаходиться на розмитій межі між живими клітинами і вірусами.
Вчені звертають увагу на те, що Sukunaarchaeum у жодному разі не можна вважати вірусом, адже він будує свої власні рибосоми та інформаційну РНК замість того, щоб запозичувати весь цей апарат у свого господаря.
Важливим моментом є те, що його ДНК зосереджена майже виключно на реплікації".
Це вказує на те, що він може перебувати на еволюційному шляху між більш традиційними клітинами і повністю вірусними стратегіями.
