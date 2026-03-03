"Це щось дивне". Учені виявили нову форму життя
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

"Це щось дивне". Учені виявили нову форму життя

Нова форма життя - що про неї наразі відомо
Джерело:  online.ua

Японська група дослідників ділиться з науковою спільнотою новим вражаючим відкриттям, для якого знадобилася лише звичайна крапля морської води. Саме у ній вдалося виявити форму життя, яка не схожа на жодну іншу.

Головні тези:

  • Ця форма життя наразі виявлена лише всередині планктонного динофлагеллята під назвою Citharistes regius.
  • Нове відкриття підтверджує: більша частина біорізноманіття Землі все ще залишається загадкою для людства.

Нова форма життя — що про неї наразі відомо

За словами науковців, вони випадково виявили мікроскопічний архей у звичайній краплі морської води та вже навіть встигли дати йому назву — Candidatus Sukunaarchaeum mirabile.

Що важлиово розуміти, він має найменший геном, який коли-небудь реєструвався для цієї групи, повідомляє bioRxiv.

Ба більше, вказано, що цкй архей живе настільки спрощено, що знаходиться на розмитій межі між живими клітинами і вірусами.

Це відкриття змушує вчених повернутися до базових питань про те, що означає бути живим і як приховані мікроби допомагають керувати океанічними екосистемами.

Вчені звертають увагу на те, що Sukunaarchaeum у жодному разі не можна вважати вірусом, адже він будує свої власні рибосоми та інформаційну РНК замість того, щоб запозичувати весь цей апарат у свого господаря.

Важливим моментом є те, що його ДНК зосереджена майже виключно на реплікації".

Це вказує на те, що він може перебувати на еволюційному шляху між більш традиційними клітинами і повністю вірусними стратегіями.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці визнали свою помилку під час дослідження Сонця
Сонце не настільки досліджене, як вважалося раніше
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Тюлені-монахи мають приховану "підводну мову" — дані дослідження
тюлень
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці б'ють на сполох через деоксигенацію океану — дані дослідження
океан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?