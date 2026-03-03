"Це щось дивне". Учені виявили нову форму життя

Японська група дослідників ділиться з науковою спільнотою новим вражаючим відкриттям, для якого знадобилася лише звичайна крапля морської води. Саме у ній вдалося виявити форму життя, яка не схожа на жодну іншу.

Нова форма життя — що про неї наразі відомо

За словами науковців, вони випадково виявили мікроскопічний архей у звичайній краплі морської води та вже навіть встигли дати йому назву — Candidatus Sukunaarchaeum mirabile.

Що важлиово розуміти, він має найменший геном, який коли-небудь реєструвався для цієї групи, повідомляє bioRxiv.

Ба більше, вказано, що цкй архей живе настільки спрощено, що знаходиться на розмитій межі між живими клітинами і вірусами.

Це відкриття змушує вчених повернутися до базових питань про те, що означає бути живим і як приховані мікроби допомагають керувати океанічними екосистемами.

Вчені звертають увагу на те, що Sukunaarchaeum у жодному разі не можна вважати вірусом, адже він будує свої власні рибосоми та інформаційну РНК замість того, щоб запозичувати весь цей апарат у свого господаря.

Важливим моментом є те, що його ДНК зосереджена майже виключно на реплікації".