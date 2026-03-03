"Это что-то странное". Ученые обнаружили новую форму жизни

Японская группа исследователей делится с научным сообществом новым впечатляющим открытием, для которого понадобилась всего лишь обычная капля морской воды. Именно в ней удалось обнаружить форму жизни, которая не похожа ни на одну другую.

Новая форма жизни — что о ней пока известно

По словам ученых, они случайно обнаружили микроскопический архей в обычной капле морской воды и уже даже успели дать ему название — Candidatus Sukunaarchaeum mirabile.

Что важно понимать, он имеет самый маленький геном, который когда-либо регистрировался в этой группе, сообщает bioRxiv.

Более того, указано, что этот архей живет настолько упрощенно, что находится на размытой границе между живыми клетками и вирусами.

Это открытие заставляет ученых вернуться к базовым вопросам о том, что значит быть живым и как скрытые микробы помогают управлять океаническими экосистемами.

Ученые обращают внимание на то, что Sukunaarchaeum ни в коем случае нельзя считать вирусом, ведь он строит свои собственные рибосомы и информационную РНК, вместо того, чтобы заимствовать весь этот аппарат у своего хозяина.

Важным моментом является то, что его ДНК сосредоточена почти исключительно на репликации.