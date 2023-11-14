Це страждання. Блінкен назвав причину розколу у Держдепі та Білому домі
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Політика
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Це страждання. Блінкен назвав причину розколу у Держдепі та Білому домі

Ентоні Блінкен

За словами шефа американської дипломатії Ентоні Блінкена, він не збирається приховувати розбіжності в Держдепі США через позицію президента Джо Байдена та його команди щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Що відомо про конфлікт у Держдепі

Як вдалося дізнатися журналістам CNN, Ентоні Блінкен сформував спеціальне послання до персоналу до своїх колег.

Він вирішив це зробити на тлі зростаючого гніву та незгоди не лише серед співробітників відомства, але й навіть у Білому домі.

Шеф американської дипломатії звернув увагу на те, що деякі люди в Держдепі можуть не погоджуватися з підходами, до яких схиляється відомство.

Я знаю, що для багатьох з вас страждання, спричинені цією кризою, мають глибокі особисті наслідки. Це страждання, які виникають при щоденному перегляді фото немовлят, дітей, людей похилого віку, жінок та інших цивільних осіб, які страждають від цієї кризи, є нестерпними. Я сам це відчуваю, – відверто зізнався Ентоні Блінкена.

Який вихід пропонує глава Держдепу

Він звернув увагу на те, що у Вашингтоні уже почали організовувати форуми, щоб працівники відомства мали можливість озвучити свою позицію з цього приводу.

За словами Блінкена, він реагує на всі зауваження та чує заяви членів своєї команди.

Окрім того, того, він представив огляд своєї поїздки на Близький Схід та в Азію минулого тижня.

Очільник Держдепу вкотре повторив, що ключова ціль США залишається незмінною: якнайшвидше завершити конфлікт.

Як я вже говорив приватно та публічно, ми вважаємо, що голос палестинського народу повинен бути в центрі посткризового управління в Газі. Ми віримо в управління Газою під керівництвом палестинців, з об'єднанням сектора Гази із Західним берегом ріки Йордан. Відновлення Гази має бути підтримане стійким механізмом", – підсумував Блінкен.

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