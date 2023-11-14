Это страдания. Блинкен назвал причину раскола в Госдепе и Белом доме

По словам шефа американской дипломатии Энтони Блинкена, он не собирается скрывать разногласия в Госдепе США из-за позиции президента Джо Байдена и его команды касательно войны между Израилем и ХАМАС.

Что известно о конфликте в Госдепе

Как удалось узнать журналистам CNN, Энтони Блинкен сформировал специальное послание к своим коллегам.

Он решил это сделать на фоне растущего гнева и несогласия не только среди сотрудников ведомства, но даже в Белом доме.

Шеф американской дипломатии обратил внимание, что некоторые люди в Госдепе могут не соглашаться с подходами, к которым склоняется ведомство.

Я знаю, что для многих из вас страдания, вызванные этим кризисом, имеют глубокие личные последствия. Это страдания, возникающие при ежедневном просмотре фото младенцев, детей, стариков, женщин и других гражданских лиц, страдающих от этого кризиса, они невыносимы. Я сам это чувствую, – откровенно признался Энтони Блинкена. Поделиться

Какой выход предлагает глава Госдепа

Он обратил внимание на то, что в Вашингтоне уже начали организовывать форумы, чтобы работники ведомства имели возможность озвучить свою позицию по этому поводу.

По словам Блинкена, он реагирует на замечания и слышит заявления членов своей команды.

Кроме того, он представил обзор своей поездки на Ближний Восток и в Азию на прошлой неделе.

Глава Госдепа еще раз повторил, что ключевая цель США остается неизменной: как можно быстрее завершить конфликт.