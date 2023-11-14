Это страдания. Блинкен назвал причину раскола в Госдепе и Белом доме

По словам шефа американской дипломатии Энтони Блинкена, он не собирается скрывать разногласия в Госдепе США из-за позиции президента Джо Байдена и его команды касательно войны между Израилем и ХАМАС.
Что известно о конфликте в Госдепе
Как удалось узнать журналистам CNN, Энтони Блинкен сформировал специальное послание к своим коллегам.
Он решил это сделать на фоне растущего гнева и несогласия не только среди сотрудников ведомства, но даже в Белом доме.
Шеф американской дипломатии обратил внимание, что некоторые люди в Госдепе могут не соглашаться с подходами, к которым склоняется ведомство.
Какой выход предлагает глава Госдепа
Он обратил внимание на то, что в Вашингтоне уже начали организовывать форумы, чтобы работники ведомства имели возможность озвучить свою позицию по этому поводу.
По словам Блинкена, он реагирует на замечания и слышит заявления членов своей команды.
Кроме того, он представил обзор своей поездки на Ближний Восток и в Азию на прошлой неделе.
Глава Госдепа еще раз повторил, что ключевая цель США остается неизменной: как можно быстрее завершить конфликт.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-