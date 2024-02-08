Через український коридор рушило судно з гуманітарним зерном для Нігерії
Категорія
Україна
Дата публікації

Через український коридор рушило судно з гуманітарним зерном для Нігерії

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
Судно

Українським "зерновим коридором" рушив балкер SKY GATE з 25 тисячами тонн гуманітарної пшениці для Нігерії.

Що відомо про судно, яке вирушило для Нігерії

Як зазначили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, це перше судно у цьому році, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках програми Grain From Ukraine.

За пів року з портів Великої Одеси експортовано понад 15 млн тонн українських зернових вантажів. І ми відновлюємо постачання гуманітарної пшениці в рамках програми Grain From Ukraine для країн, які опинились на межі голоду, — зазначив Олександр Кубраков, віцепрем'єр-міністр з відновлення України.

Що відомо про "гуманітарний коридор" у Чорному морі

У серпні Україна оголосила про "гуманітарний коридор", щоб звільнити кораблі, що прямують до африканських та азійських ринків, і щоб обійти фактичну блокаду Росії після того, як Москва відмовилася від угоди, яка гарантувала її експорт під час війни.

ВМС і ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового коридору, яким можуть скористатися всі цивільні судна, зокрема ті, які перебувають у портах Одеси.

Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації. Йдеться про судна, які застрягли в українських портах с початку повномасштабного вторгнення.

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