Через український коридор рушило судно з гуманітарним зерном для Нігерії

Українським "зерновим коридором" рушив балкер SKY GATE з 25 тисячами тонн гуманітарної пшениці для Нігерії.
Що відомо про судно, яке вирушило для Нігерії
Як зазначили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, це перше судно у цьому році, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках програми Grain From Ukraine.
Що відомо про "гуманітарний коридор" у Чорному морі
У серпні Україна оголосила про "гуманітарний коридор", щоб звільнити кораблі, що прямують до африканських та азійських ринків, і щоб обійти фактичну блокаду Росії після того, як Москва відмовилася від угоди, яка гарантувала її експорт під час війни.
ВМС і ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового коридору, яким можуть скористатися всі цивільні судна, зокрема ті, які перебувають у портах Одеси.
Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації. Йдеться про судна, які застрягли в українських портах с початку повномасштабного вторгнення.
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